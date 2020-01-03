Борьба с фейками не должна нарушать конституционное право на свободу слова, считает Зыков

Такое мнение в беседе с информационным агентством «ПолитЭксперт» высказал директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

В частности, эксперт напомнил, что в связи с предстоящей подготовкой к президентским выборам в США и парламентским выборам в России можно ожидать, что начнется вакханалия.

«Политики все лучше понимают значимость интернета, соцсетей и мессенджеров, и будут направлять туда большие средства. Будет появляться все больше блогеров, каналов, готовых публиковать все что угодно за большие деньги», — отметил Зыков.

В России, напомнил он, для противостояния этому уже приняли закон о фейках, но пока борьба с ними ведется не слишком эффективно, так как, несмотря на то, что методы информационных атак всем известны, очень сложным вопросом остается поиск вбросов и нейтрализация их распространителей.

«Технологии для поиска ботов, которые распространяют фейковую информацию, есть. Но и они разрабатывают методы обхода блокировок», — пояснил эксперт.

Американские ресурсы, по его словам, действуют в этом вопросе радикально, например, Twitter обозвал ботами и «вырезал» чуть ли не десятую часть своей аудитории, но каким образом был произведен отбор, совершенно непонятно.

Вступивший в силу закон «о суверенном интернете», по словам Зыкова, стал главным подспорьем в деле обеспечения в России кибербезопасности. Целью этого закона является обеспечение функционирования Рунета в случае, если Запад попытается отключить его от мировой сети, защита бесперебойной работы всех ресурсов, включая стратегические объекты, финансовые организации и другие.

Для обеспечения максимальной защиты, в том числе и личных данных пользователей, необходимо добиться того, чтобы зарубежные владельцы таких популярных интернет-ресурсов как Google, Facebook, YouTube, Twitter, WhatsApp исполняли российское законодательство, от чего те упрямо уклоняются.

«С "Фейсбуком" работа пока не налажена. Взаимодействие идет, но они "кормят завтраками". Слава богу, в этом году был принят закон, который, наконец-то, позволит штрафовать их за невыполнение российских требований», — подчеркнул эксперт, отметив, что, если это не подействует, необходимо принимать по отношению к нарушителям более жесткие санкции.

При этом Зыков отметил, что блокировка тех, кто распространяет фейки в российском сегменте интернета, представляет из себя сложнейшую задачу, частично потому, что не всегда есть возможность быстро отличить правду от лжи.

«Одна сторона занимает одну точку зрения, другая – другую. Особенно в предвыборный сезон. Как определить, кто прав, а кто нет? Все это довольно сложно. Поэтому законы, которые были приняты, отданы под контроль прокуратуры, которая принимает решение по внесению того или иного ресурса в реестр фейковой информации», — отметил Зыков.

Законодательные механизмы со временем, возможно, будут совершенствоваться, добавил эксперт. В частности, в Государственную думу уже внесен законопроект о блокировке пользователей почтовых сервисов и мессенджеров, которые тиражируют запрещенную информацию, несущую угрозу для общества и государства. Под действие данного закона могут попасть пользователи главных источников дезинформации – Facebook и Twitter.

Также, напомнил Зыков, по указанию президента РФ Владимира Путина при МИД России был создан департамент информационной безопасности, при этом продолжается обсуждение дополнительных мер против террористических угроз и ужесточение ответственности для участников массовых беспорядков.

Защита Рунета от информационных атак, добавил Зыков, представляет из себя очень сложную задачу и важно создать такой механизм, чтобы, обеспечив защиту, сохранить конституционное право граждан на свободу слова. Для этого в нашей стране необходимо сформировать культуру борьбы с фейками и привлечь к этому процессу представителей гражданского общества.