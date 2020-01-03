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16:35   3 Января 2020
Россия

Борьба с фейками не должна нарушать конституционное право на свободу слова, считает Зыков

Борьба с фейками не должна нарушать конституционное право на свободу слова, считает Зыков

Такое мнение в беседе с информационным агентством «ПолитЭксперт» высказал директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков.

В частности, эксперт напомнил, что в связи с предстоящей подготовкой к президентским выборам в США и парламентским выборам в России можно ожидать, что начнется вакханалия.

«Политики все лучше понимают значимость интернета, соцсетей и мессенджеров, и будут направлять туда большие средства. Будет появляться все больше блогеров, каналов, готовых публиковать все что угодно за большие деньги», — отметил Зыков.

В России, напомнил он, для противостояния этому уже приняли закон о фейках, но пока борьба с ними ведется не слишком эффективно, так как, несмотря на то, что методы информационных атак всем известны, очень сложным вопросом остается поиск вбросов и нейтрализация их распространителей.

«Технологии для поиска ботов, которые распространяют фейковую информацию, есть. Но и они разрабатывают методы обхода блокировок», — пояснил эксперт.

Американские ресурсы, по его словам, действуют в этом вопросе радикально, например, Twitter обозвал ботами и «вырезал» чуть ли не десятую часть своей аудитории, но каким образом был произведен отбор, совершенно непонятно.

Борьба с фейками не должна нарушать конституционное право на свободу слова, считает Зыков

Вступивший в силу закон «о суверенном интернете», по словам Зыкова, стал главным подспорьем в деле обеспечения в России кибербезопасности. Целью этого закона является обеспечение функционирования Рунета в случае, если Запад попытается отключить его от мировой сети, защита бесперебойной работы всех ресурсов, включая стратегические объекты, финансовые организации и другие.

Для обеспечения максимальной защиты, в том числе и личных данных пользователей, необходимо добиться того, чтобы зарубежные владельцы таких популярных интернет-ресурсов как Google, Facebook, YouTube, Twitter, WhatsApp исполняли российское законодательство, от чего те упрямо уклоняются.

«С "Фейсбуком" работа пока не налажена. Взаимодействие идет, но они "кормят завтраками". Слава богу, в этом году был принят закон, который, наконец-то, позволит штрафовать их за невыполнение российских требований», — подчеркнул эксперт, отметив, что, если это не подействует, необходимо принимать по отношению к нарушителям более жесткие санкции.

При этом Зыков отметил, что блокировка тех, кто распространяет фейки в российском сегменте интернета, представляет из себя сложнейшую задачу, частично потому, что не всегда есть возможность быстро отличить правду от лжи.

«Одна сторона занимает одну точку зрения, другая – другую. Особенно в предвыборный сезон. Как определить, кто прав, а кто нет? Все это довольно сложно. Поэтому законы, которые были приняты, отданы под контроль прокуратуры, которая принимает решение по внесению того или иного ресурса в реестр фейковой информации», — отметил Зыков.

Законодательные механизмы со временем, возможно, будут совершенствоваться, добавил эксперт. В частности, в Государственную думу уже внесен законопроект о блокировке пользователей почтовых сервисов и мессенджеров, которые тиражируют запрещенную информацию, несущую угрозу для общества и государства. Под действие данного закона могут попасть пользователи главных источников дезинформации – Facebook и Twitter.

Борьба с фейками не должна нарушать конституционное право на свободу слова, считает Зыков

Также, напомнил Зыков, по указанию президента РФ Владимира Путина при МИД России был создан департамент информационной безопасности, при этом продолжается обсуждение дополнительных мер против террористических угроз и ужесточение ответственности для участников массовых беспорядков.

Защита Рунета от информационных атак, добавил Зыков, представляет из себя очень сложную задачу и важно создать такой механизм, чтобы, обеспечив защиту, сохранить конституционное право граждан на свободу слова. Для этого в нашей стране необходимо сформировать культуру борьбы с фейками и привлечь к этому процессу представителей гражданского общества.

«Гражданские активисты и журналистское сообщество должны представить какую-то модель. Если общество не предложит своих мер, государство предложит свои», — заявил Зыков в заключение беседы.

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Автор: Александр Люблинский
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