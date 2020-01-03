Россияне просят смертельно больного онколога Павленко не сдаваться

Петербургский онколог Андрей Павленко, который с марта 2018 года борется с агрессивной формой рака желудка, опубликовал в соцсетях прощальное письмо. Он написал, что его «жизненный путь завершается» и попросил поддерживать его семью. Россияне в соцсетях пишут Павленко слова поддержки и молятся о чуде.

«Статистика вещь упрямая, и у вас даже с моим диагнозом есть шансы на излечение! Просто поверьте в это! Мне просто не повезло», — обратился Павленко к другим онкобольным.

Пользователи поддерживают Павленко, а также благодарят за мужество и самоотверженность. Россияне со всех уголков страны призывают доктора не сдаваться и несмотря ни на что, продолжать борьбу с болезнью.

Супруга врача-онколога Анна Гегечкори рассказала об огромном количестве сообщений их семье. На страничке в Facebook она извинилась перед пользователями соцсети за то, что не успевает отвечать на сообщения.

Большую часть времени она проводит дома с мужем, так как он нуждается в постоянном уходе.