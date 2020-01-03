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Россияне просят смертельно больного онколога Павленко не сдаваться

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Россияне просят смертельно больного онколога Павленко не сдаваться

Россияне просят смертельно больного онколога Павленко не сдаваться

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18:01   3 Января 2020
Глас народа

Россияне просят смертельно больного онколога Павленко не сдаваться

Россияне просят смертельно больного онколога Павленко не сдаваться

Петербургский онколог Андрей Павленко, который с марта 2018 года борется с агрессивной формой рака желудка, опубликовал в соцсетях прощальное письмо. Он написал, что его «жизненный путь завершается» и попросил поддерживать его семью. Россияне в соцсетях пишут Павленко слова поддержки и молятся о чуде.

«Статистика вещь упрямая, и у вас даже с моим диагнозом есть шансы на излечение! Просто поверьте в это! Мне просто не повезло», — обратился Павленко к другим онкобольным.

Россияне в соцсетях молятся об исцелении смертельно больного онколога Павленко

Пользователи поддерживают Павленко, а также благодарят за мужество и самоотверженность. Россияне со всех уголков страны призывают доктора не сдаваться и несмотря ни на что, продолжать борьбу с болезнью.

Россияне в соцсетях молятся об исцелении смертельно больного онколога Павленко

Россияне в соцсетях молятся об исцелении смертельно больного онколога Павленко

Россияне в соцсетях молятся об исцелении смертельно больного онколога Павленко

Россияне в соцсетях молятся об исцелении смертельно больного онколога Павленко

 

Россияне в соцсетях молятся об исцелении смертельно больного онколога Павленко

Россияне в соцсетях молятся об исцелении смертельно больного онколога Павленко

Супруга врача-онколога Анна Гегечкори рассказала об огромном количестве сообщений их семье. На страничке в Facebook она извинилась перед пользователями соцсети за то, что не успевает отвечать на сообщения.

Большую часть времени она проводит дома с мужем, так как он нуждается в постоянном уходе.

«Нам сейчас очень непросто, поверьте», — призывает Анна в посте.

Россияне в соцсетях молятся об исцелении смертельно больного онколога Павленко

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Автор: Арсений Аскольский
#соцсети #рак #онколог #павленко

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