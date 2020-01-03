Летние беспорядки в Москве подогревали «засланные боевики», считает Федоров

Более 200 машин подожгли неизвестные в Страсбурге в новогоднюю ночь. Полиции Франции удалось задержать около 40 человек. Депутат Госдумы Евгений Федоров в беседе с ФАН выразил мнение, что это были беженцы, которые не понимают логику нормальной общественной жизни в городах.

Издание DNA отмечает, что некоторые полицейские, направленные для подавления беспорядков, получили ранения. При взрыве горящей машины также пострадал мирный житель.

Федоров считает, что массовые беспорядки в Страсбурге или в Париже не кажутся странными, поскольку они очевидно связаны с действиями США в Средиземноморском регионе. После войн в Ливии, Сирии и Египте американцы поток беженцев, в том числе и боевиков.

«В Европу попали десятки миллионов человек, которым абсолютно чужды немецкий и французский менталитет. Эти беженцы не понимают ни логику нормальной общественной жизни, ни логику пребывания в городах», — объяснил Федоров.

Собеседник издания отметил, что в нашей стране более или менее однородное население с национальной точки зрения. По словам Федорова, даже если у нас есть мигранты, то они выходцы из бывшего СССР.

Россия ведет политику управления на своей территории и не пропускает, как в Европе, «пришлые орды», подчеркнул парламентарий.

Однако в России есть «засланные боевики» по линии пятой колонны, которые активно участвовали в летних беспорядках в Москве, напоминает Федоров. Депутат призвал ужесточить законы против людей с антигосударственными намерениями.

«Таким образом, идет не просто создание барьеров для подавления, а ведется персональная работа с определенными экстремистами или хулиганами», — добавил он.

Напомним, летом и в начале осени «несистемная оппозиция» устроила серию несанкционированных акций и митингов-концертов из-за недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму. Либералам совершенно законно отказали в регистрации после грубейших нарушений избирательного законодательства, в частности, подделке подписей.

Ранее ФАН выпустил расследование, посвященное вмешательству Запада в дела РФ. Журналисты выяснили, что через «оппозицию» на ситуацию в стране пытались повлиять Соединенные Штаты.