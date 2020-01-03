Топ-5 провальных выступлений Соболь, лишивших ее карьерных перспектив в 2020 году

Прошедший 2019 год стал крайне насыщенным для Любови Соболь, юриста признанного иноагентом ФБК. Она боролась за место в Мосгордуме, хотя не добилась даже регистрации в качестве кандидата, устраивала незаконные митинги в знак протеста, единственным результатом которых стали штрафы в один миллион 530 тысяч рублей. Иными словами, ее действия были активными и привлекали к себе внимание, хотя и со знаком минус.

В то же время, выступления юриста ФБК яркими не назовешь — в лучшем случае они были скучными и бессодержательными, в худшем — напоминали плохой стендап. Очевидно, это заметил и Алексей Навальный, постепенно заменяя Соболь другими сотрудниками ФБК. Итак, чем же запомнились выступления несостоявшегося кандидата в МГД, память о которых вряд ли позволит ей достичь карьерных высот в наступившем 2020-м?

«Голосуют за личности, а не за программу»

Одно из главных упущений рвущейся в политику Соболь — небрежность в общении с народом. Соболь приходила на встречи с избирателями неподготовленной и изрядно опаздывая, кроме того, она так и не озаботилась составлением предвыборной программы. Ее популистские лозунги «за все хорошее и против всего плохого» ожидаемо не смогли вызвать доверие москвичей. Особенно запомнилась фраза Соболь со встречи с избирателями в начале апреля 2019 года. Она заявила, что люди голосуют за личность, а не за программу, вызвав смех у аудитории.

Провал на «Эхе Москвы»

Неудачными для Любови Соболь были и контакты с прессой. Самым провальным, пожалуй, стало появление незарегистрированного кандидата в МГД на «Эхе Москвы» в передаче A-team. За час эфирного времени трое ведущих — Алексей Соломин, Алексей Осин и Алексей Нарышкин — так и не смогли добиться от гостьи вразумительных ответов.

Ведущие многократно ловили Соболь на лицемерии. На радиостанции выразили уверенность, что Навальный продвигает Соболь в Мосгордуму лишь ради пиара. Также ведущие обратили внимание гостьи на то, что Собянин сделал для Москвы больше, чем Ройзман для Екатеринбурга, соответственно, Соболь судит политиков не по реальным заслугам, а лишь по принципу близости политических взглядов.

Соболь не смогла отбить в спорах ни одной атаки, перескакивала с вопроса на вопрос и лишь твердила заученные тезисы. Ведущие были вынуждены резюмировать, что Соболь, как и Навальный, все время пытается «собрать все в кучу и увильнуть куда-то в сторону».

«Вы за движуху вместо того, чтобы было что-то конструктивное», — подвели итог ведущие под бурное несогласие Соболь.

Сложности с математикой

Удивление вызвало и выступление Соболь в Мосгордуме на круглом столе во время обсуждений бюджета Москвы 5 ноября. Она подсчитала, что траты на социальную сферу упали с 38% до 29%, и принялась критиковать московские власти, значительно превысив регламент выступления.

Запрос Соболь прокомментировала руководитель департамента финансов Москвы Елена Зяббарова. Оказалось, вместо падения до 29% дотации выросли до 53%. Соболь попросту «забыла» сосчитать все соцрасходы. Тем не менее, рассказывая об инциденте в соцсетях, юрист ФБК заверила подписчиков, что она активно отстаивала права москвичей на соцподдержку.

Нападение на депутата Щитова

Еще один бесславный скандал Соболь устроила, пытаясь сорвать в Мосгордуме лекцию депутата «Единой России» Кирилла Щитова в рамках «Школы молодого политика».

«Почему все единороссы шли на выборы в МГД как самовыдвиженцы, при этом сейчас они вошли во фракцию "Единой России"? Вам было стыдно идти от своей партии?» — поинтересовалась Соболь.

Щитов напомнил: на выборах в его бюллетене было дважды отмечено, что он — от «Единой России» (как член партии и президиума). Те же пометки стояли на стендах в избирательных участках и в подписных листах. Самовыдвижение — известный политтехнологический прием, дающий определенные преимущества, в частности, возможность раннего старта избирательной кампании.

Присутствующие на лекции студенты-политтехнологи подтвердили слова Щитова, но Соболь аргументы не убедили. Вспомнив недавнее расследование ФБК, она задала другой вопрос — на какие доходы Щитов купил новую квартиру? Депутат напомнил, что продал жилплощадь у метро «Бауманская», и это указано в декларации. Если учесть зарплату депутата, материнский капитал многодетной семьи, а также взятый кредит, информация о котором есть в декларации, вопросы о происхождении средств отпадают. Удивительно лишь то, что в ФБК не смогли ответить на этот вопрос самостоятельно.

Но, как уже отмечалось, Соболь в математике не сильна. Она не сразу приняла аргументы Щитова, возразив, что на маткапитал квартиру в Москве приобрести нельзя. Когда и это возражение было отметено, Соболь предложила депутату зайти на сайт ФБК и ознакомиться с «расследованиями» фонда, чтобы «убедиться» в уровне коррупции в стране. Прямое указание на низкое качество работы ФБК, доказанное на примере имущества Щитова, Соболь также не убедило — она продолжила настаивать на своем и скандалить. После сорванной лекции депутата Щитова в Мосгордуме ужесточили правила проведения гостей депутатов, обязав выписывать пропуска.

«Робот» ФБК

В декабре 2019 года в Сети появилось видео, высмеивающее выступления Любови Соболь на «Навальный Live». Ведущая не только раз за разом использовала одни и те же штампы, но и сопровождала их схожими движениями рук и мимики лица.

Видео вызвало шквал шуток в Сети — пользователи вспомнили фильмы «Матрица» и «Терминатор-3: Восстание машин», а также поиронизировали насчет «стабильности» Соболь. Очевидно, что юристу ФБК стоит быть более креативной и перестать считать россиян толпой глупцов, которым необходимо повторять одно и то же десятки раз, тем более что благодаря щедрым спонсорам из-за океана ФБК располагает значительными средствами, позволяющими нанять хороших спичрайтеров.

Напомним, Фонд борьбы с коррупцией был признан иностранным агентом после того, как были обнаружены пожертвования спонсоров из других стран. После этого фонд включили в список иноагентов, а зарубежные представители перестали скрывать сотрудничество с Навальным. В частности, беглый предприниматель Евгений Чичваркин зарегистрировал в Лондоне «Фонд борьбы с коррупцией и поддержки либертарианства» для удобства спонсирования деятельности блогера.