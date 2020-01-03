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15:50   3 Января 2020
Россия

Психиатр назвал новогодней шуткой опрос о самых матерящихся городах России

Психиатр назвал новогодней шуткой опрос о самых матерящихся городах России

Директор Института исследований проблем психического здоровья, эксперт Всемирной организации здравоохранения и психиатр Владимир Менделевич усомнился в точности результатов опроса, с помощью которого удалось выявить самые «грубые» города России. Об этом ученный рассказал корреспонденту «Политики Сегодня».

По данным Финансового университета при правительстве России, чаще всего нецензурная речь слышна в крупных и средних российских городах. Наиболее часто мат можно услышать во Владивостоке, Нижневартовске, Новосибирске, Хабаровске, Сургуте. Реже всего подобную лексику используют жители Петрозаводска, Чебоксар, Вологды, Санкт-Петербурга и Химок.

Однако серьезно к такому исследованию относиться едва возможно. Особенно в праздники, считает Менделевич.

«Я думал, что-то серьезное! Не могу это [опрос] никак интерпретировать, потому что считаю, что все это шутки. Эти опросы — это шутки. Я не верю, пускай покажут методику обследования, как это можно замерить? Это шутка, тем более новогодняя», — смеется Менделевич.

Для чистоты речи филологи советуют вести свой «пуристический словарик»: в нем необходимо подобрать синонимы к нецензурным выражениям. Лингвисты и русисты подчеркивают, что использование мата в обществе демонстрирует агрессивную форму неуважения к людям. Подобные выражения могут задеть чувства верующих, а также оскорбить внутренний мир человека.

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Автор: Елизавета Антонова
#россия #общество #мат #психология #ругательства

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