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16:03   3 Января 2020
Весь мир

Убийство Сулеймани Штатами приведет к эскалации на Ближнем Востоке, заявили в МО

Убийство Сулеймани Штатами приведет к эскалации на Ближнем Востоке, заявили в МО

Действия Соединенных Штатов Америки, убивших иранского генерала Касима Сулеймани в Багдаде, ведут резкой эскалации ситуации в ближневосточном регионе, а также они повлекут за собой негативные последствия для мировой безопасности.

С таким заявлением в пятницу выступили в Министерстве обороны России, комментируя ракетный удар Вооруженных сил США по колонне автомобилей в аэропорту Багдада. В результате данной атаки, как сообщалось ранее, был убит командующий подразделений спецназначения в элитной части иракской армии КСИР (Корпусе стражей исламской революции) генерал Касим Сулеймани.

«Недальновидное убийство Сулеймани США ведет к резкой эскалации на Ближнем Востоке и негативным последствиям для международной безопасности», — говорится в заявлении оборонного ведомства.

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Автор: Александр Люблинский
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