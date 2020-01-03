Убийство Сулеймани Штатами приведет к эскалации на Ближнем Востоке, заявили в МО

Действия Соединенных Штатов Америки, убивших иранского генерала Касима Сулеймани в Багдаде, ведут резкой эскалации ситуации в ближневосточном регионе, а также они повлекут за собой негативные последствия для мировой безопасности.

С таким заявлением в пятницу выступили в Министерстве обороны России, комментируя ракетный удар Вооруженных сил США по колонне автомобилей в аэропорту Багдада. В результате данной атаки, как сообщалось ранее, был убит командующий подразделений спецназначения в элитной части иракской армии КСИР (Корпусе стражей исламской революции) генерал Касим Сулеймани.