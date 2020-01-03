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 Главарь «Хезболлах» Насралла пообещал отомстить США за убийство Сулеймани

Главарь «Хезболлах» Насралла пообещал отомстить США за убийство Сулеймани
14:44   3 Января 2020
Россия

МИД РФ осудил убийство США иранского генерала Сулеймани в Ираке

МИД РФ осудил убийство США иранского генерала Сулеймани в Ираке

Гибель иранского генерала Касема Сулеймани в результате удара США по окрестностям Багдада чревата тяжелыми последствиями для регионального мира и стабильности. Об этом говорится в распространенном в пятницу, 3 января, сообщении МИД России.

Отмечается, что в российском дипведомстве восприняли информацию о гибели Сулеймани «с тревогой».

«Данный шаг Вашингтона чреват тяжелыми последствиями для регионального мира и стабильности», — отмечается в сообщении.

В МИД России отметили, что такие акции не способствуют нахождению развязок сложных проблем, накопившихся на Ближнем Востоке, а напротив ведут к усилению напряженности в регионе.

Ранее стало известно, что США нанесли удары по «двум целям, связанным с Ираном» в окрестностях Багдада. В результате был убит глава спецподразделения КСИР генерал Касим Сулеймани, а также замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого США обвинили в нападении на посольство в Багдаде.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала.

В тот же день крупнейшие блоки в парламенте Ирака «Саирун» и «аль-Фатх» призвали принять закон о выводе иностранных войск с территории страны.

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Автор: Арсений Аскольский
#иран

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