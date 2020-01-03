Волынец поддержала инициативу Милонова научить школьников пользоваться пиротехникой

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в комментарии «Политике Сегодня» поддержала инициативу депутата Госдумы Виталия Милонова. Парламентарий предлагает перед Новым годом проводить занятия в школах по запуску фейерверков и использованию петард. Политик посетовал, что дети часто страдают в новогодние праздники, потому что не умеют пользоваться пиротехникой. А объяснить также некому, поскольку часто дети покупают фейерверки и хлопушки через «серые каналы».

«В школьную программу надо ввести уроки правильного использования всевозможных пиротехнических и иных средств, имеющих потенциальную опасность. Подобные уроки можно было бы проводить накануне зимних каникул — учителя и специалисты-пиротехники могли бы не только рассказывать о правилах, но и демонстрировать правильные методы запуска салютов», — обратился Милонов к министру просвещения РФ Ольге Васильевой.

Об ответе Минпросвета пока ничего не известно.

«Я считаю, что это хорошая инициатива, но лучше не делать его обязательным для всех, поскольку родителям это может не понравиться, потому что нагрузка в школе сейчас большая. <…> В этом плане хорошо бы ввести факультатив. Дело в том, что, действительно, очень много жертв сейчас от неправильного использования пиротехники», — согласилась с парламентарием Волынец.

Если научить детей правильно запускать фейерверки, то они потом научат и взрослых, считает председатель. Так, можно даже не вводить отдельный факультатив, а учиться запускать салюты в рамках классов по ОБЖ. Часов будет достаточно, подчеркнула Волынец.

«Это насущная тема. Дети часто покупают фейерверки не только на Новый год, а в течение всего года. <…> Это отличный способ самовыражения», — резюмировала собеседник агентства.

Ранее заместитель директора НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (Центр Рошаля) по лечебной работе Александр Брянцев посоветовал родителям не давать детям петарды и по возможности отказаться от использования «ватрушек».

Брянцев отметил, что еще ни одни новогодние праздники не проходили без поступления в травмпункт детей и подростков с травмами различной степени тяжести. Наибольшую опасность представляет именно пиротехника.