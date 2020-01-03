Крупнейшие блоки парламента Ирака призвали к выводу иностранных войск из страны

Крупнейшие блоки в парламенте Ирака «Саирун» и «аль-Фатх» призвали принять закон о выводе иностранных войск с территории страны после убийства главы спецподразделения «Кудс» иранского «Корпуса стражей исламской революции» (КСИР) генерала Касема Сулеймани.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на соответствующее заявление в пятницу, 3 января.

«Призываем все силы объединиться ради вывода иностранных войск, чье присутствие стало бесполезным для Ирака, а пребывание означает еще большее кровопролитие», — заявили в «аль-Фатхе».

Представители блока «Саирун» также выступили за принятие закона о выводе иностранных войск с территории Ирака.

Ранее 3 января госдепартамент США призвал своих граждан, находящихся в Ираке, немедленно покинуть страну из-за эскалации напряженности.

Ранее стало известно, что США нанесли удары по «двум целям, связанным с Ираном» в окрестностях Багдада. В результате был убит глава спецподразделения «Кудс» КСИР генерал Касим Сулеймани, а также замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис, которого США обвинили в нападении на посольство в Багдаде.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала.