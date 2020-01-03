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13:44   3 Января 2020
Россия

Захарова прокомментировала ракетный удар США по окрестностям Багдада

Захарова прокомментировала ракетный удар США по окрестностям Багдада

Спикер МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ракетный удар США по окрестностям Багдада, в результате которого погибли иранский генерал Касем Сулеймани и замглавы иракского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.

Она напомнила, что за осуждением нападений на свои посольства государства идут в Совбез ООН, куда Вашингтон не обращался.

«Значит, мировая реакция его (Вашингтон — прим. ред.) не интересовала. Интересовало изменение расклада в регионе», — отметила Захарова.

Дипломат указала, что на протяжении последних пяти-шести лет Соедиеннные Штаты неоднократно блокировали заявления председателя СБ с осуждением нападений на посольства других стран.

Ключевой является оценка именно Ирака, как государства, подвергшегося ракетному обстрелу со стороны другого государства, указала спикер МИД. Оценка дана: и.о. премьера Ирака Адель Абдель Махди расценил авиаудар по аэропорту Багдада, в результате которого был убит замглавы иракского ополчения Абу Махди аль-Мухандис, как акт агрессии против его страны.

Дипломат подчеркнула, что кроме эскалации напряженности в регионе, которая непременно ударит по миллионам людей, действия США ни к чему не приведут.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#ирак #сулеймани

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