Спикер МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ракетный удар США по окрестностям Багдада, в результате которого погибли иранский генерал Касем Сулеймани и замглавы иракского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.

Она напомнила, что за осуждением нападений на свои посольства государства идут в Совбез ООН, куда Вашингтон не обращался.

«Значит, мировая реакция его (Вашингтон — прим. ред.) не интересовала. Интересовало изменение расклада в регионе», — отметила Захарова.

Дипломат указала, что на протяжении последних пяти-шести лет Соедиеннные Штаты неоднократно блокировали заявления председателя СБ с осуждением нападений на посольства других стран.

Ключевой является оценка именно Ирака, как государства, подвергшегося ракетному обстрелу со стороны другого государства, указала спикер МИД. Оценка дана: и.о. премьера Ирака Адель Абдель Махди расценил авиаудар по аэропорту Багдада, в результате которого был убит замглавы иракского ополчения Абу Махди аль-Мухандис, как акт агрессии против его страны.

Дипломат подчеркнула, что кроме эскалации напряженности в регионе, которая непременно ударит по миллионам людей, действия США ни к чему не приведут.