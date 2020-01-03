Facebook и Google необходимо принуждать к соблюдению законов РФ, считает политолог

Иностранные сервисы и социальные сети, такие как Facebook, Twitter, YouTube и Google, необходимо принуждать к соблюдению российского законодательства, а в случае дальнейшего отказа это делать их можно отключать от Рунета. Такое мнение в беседе с информационным агентством «НьюИнформ» высказал в пятницу глава АНО «Евразийский Институт молодежных инициатив», политолог Дмитрий Захаров.

При этом Захаров отметил, что в России необходимо создать аналог заблокированных социальных сетей.

«Если мы делаем импортозамещение, то оно должно быть и на цифровом уровне. Несоблюдение наших законов влечет за собой потери для владельцев международных сайтов. Надеюсь, они это понимают», — заявил политолог.

Ранее Верховный суд России оставил в силе штраф, ранее наложенный на компанию Twitter за хранение личных данных пользователей-россиян за границей, то есть за отказ исполнять российские законы.

В апреле 2019 года Twitter был оштрафован на три тысячи рублей так как компания отказалась предоставить Роскомнадзору сведения о локализации баз персональных данных пользователей, несмотря на то, что запрос отправлялся дважды.

Помимо этого, сеть микроблогов была замешана и в других скандалах, связанных с ее политикой по отношению к России. Например, были заблокированы аккаунт Россотрудничества и страница председателя Комиссии по развитию информационного сотрудничества, СМИ и массовых коммуникаций ОП РФ – Александра Малькевича. Также Twitter заблокировал аккаунт канала «Хорошие новости», публиковавший аполитичный позитивный контент о России, и учетную запись российского посольства в Сирии.

«Мы считаем это цензурой и грубым нарушением свободы слова со стороны администрации соцсети», — прокомментировали блокировку аккаунта российского посольства в САР в МИД РФ.

Помимо сети микроблогов Twitter, в скандалы, связанные с антироссийской политикой, не раз попадала и социальная сеть Facebook, которую уже уличали в сборе персональных данных пользователей и сотрудничестве с американскими спецслужбами. Буквально с первых дней нового 2020 года соцсеть попала в очередной скандал, заблокировав доступ к знаменитой фотографии, на которой запечатлен момент Парада Победы 1945 года на Красной площади, когда советские солдаты бросают к подножью Мавзолея знамена поверженной фашистской Германии.