Главарь «Хезболлах» Насралла пообещал отомстить США за убийство Сулеймани

Соединенные Штаты, нанеся ракетный удар по аэропорту Багдада и убив генерала Касима Сулеймани, не добьются ни одной из поставленной ими целей на Ближнем Востоке.

С таким заявлением в пятницу выступил глава шиитской партии «Хезболлах» Хасан Насралла. При этом он подчеркнул, что убийства командующе8го спецподразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана не останется неотмщенным.

«Совершив это преступление, США не смогут добиться ни одной из своих целей на Ближнем Востоке», — отметил Насралла.

Слова шиитского политика приводит телестанция «Аль-Манар».

Ранее в пятницу Пентагон подтвердил сообщения о том, что Вооруженные силы США нанесли ракетный удар по колонне автомобилей в аэропорту Багдада, ликвидировав иранского генерала Касима Сулеймани.