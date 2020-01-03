Трамп отдал приказ убить Сулеймани в поисках «своей» войны

Российский военкор Евгений Поддубный прокомментировал убийство иранского генерала Касема Сулеймани авиаударом США. Журналист назвал главу спецподразделения КСИР отцом побед над боевиками ИГ* в Сирии. Поддубный отметил, что «у каждого президента США должна быть своя война».

Соответствующий пост военкор опубликовал в Telegram-канале в пятницу, 3 января. Он вспомнил, что несколько раз случайно встречал Сулеймани в Сирии, в частности, в Абу-Кемале. Генерал с интересом поговорил с журналистом, рассказав о видении ситуации в арабской стране о потенциале ИГ*.

«Сулеймани для Ирана - отец побед над боевиками ИГИЛ в Сирии. Он пользуется огромной популярностью на родине», — подчеркнул военкор.

По мнение военкора, убийство Сулеймани — это нападение на Иран. Поддубный считает, что даже Израиль не стал бы наносить удар по иранскому генералу.

«В Вашингтоне плевать хотели на судьбы миллионов в регионе. У каждого американского президента должна быть своя война», — заключил журналист.

В ночь на 3 января иракское шиитское ополчение «аль-Хашд аш-Шааби» заявило о смерти пяти своих членов и двух гостей при ракетном обстреле ВС США международного аэропорта близ Багдада. В числе погибших — высокопоставленный член организации Абу Махди аль-Мухандис, которого США обвинили в нападении на посольство в Багдаде, а также глава спецподразделения КСИР «Кудс» генерал Касем Сулеймани.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, запрещенная в РФ