Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Косачев считает, что Иран может ускорить создание ядерного оружия после убийства Сулеймани

Косачев считает, что Иран может ускорить создание ядерного оружия после убийства Сулеймани

 Кабмин распределил более 11 миллиадов рублей субсидий регионам на спортивные объекты

Кабмин распределил более 11 миллиадов рублей субсидий регионам на спортивные объекты

Россия прекратила поставки нефти в Белоруссию

Россия прекратила поставки нефти в Белоруссию

 Поклонская призналась, что ей приятнее Зеленский, чем «опухшая физиономия» Порошенко

Поклонская призналась, что ей приятнее Зеленский, чем «опухшая физиономия» Порошенко
Главарь «Хезболлах» Насралла пообещал отомстить США за убийство Сулеймани

Главарь «Хезболлах» Насралла пообещал отомстить США за убийство Сулеймани

 Сирийский МИД осудил ракетный удар ВС США по Багдаду

Сирийский МИД осудил ракетный удар ВС США по Багдаду
Косачев считает, что Иран может ускорить создание ядерного оружия после убийства Сулеймани

Косачев считает, что Иран может ускорить создание ядерного оружия после убийства Сулеймани

 Кабмин распределил более 11 миллиадов рублей субсидий регионам на спортивные объекты

Кабмин распределил более 11 миллиадов рублей субсидий регионам на спортивные объекты

Россия прекратила поставки нефти в Белоруссию

Россия прекратила поставки нефти в Белоруссию

 Поклонская призналась, что ей приятнее Зеленский, чем «опухшая физиономия» Порошенко

Поклонская призналась, что ей приятнее Зеленский, чем «опухшая физиономия» Порошенко
Главарь «Хезболлах» Насралла пообещал отомстить США за убийство Сулеймани

Главарь «Хезболлах» Насралла пообещал отомстить США за убийство Сулеймани

 Сирийский МИД осудил ракетный удар ВС США по Багдаду

Сирийский МИД осудил ракетный удар ВС США по Багдаду
12:36   3 Января 2020
Весь мир

И.о. премьера Ирака назвал убийство аль-Мухандиса актом агрессии против страны

И.о. премьера Ирака назвал убийство аль-Мухандиса актом агрессии против страны

Исполняющий обязанности премьера Ирака Адель Абдель Махди считает ракетный удар по аэропорту Багдада, в результате которого был убит замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис, актом агрессии против его страны. Об этом он заявил в Twitter в пятницу, 3 января.

«Это приведет к войне в Ираке и регионе», — написал Абдель Махди.

И.о. премьера также осудил убийство генерала КСИР Касема Сулеймани, который также стал жертвой американского авиаудара.

Накануне иракское шиитское ополчение «аль-Хашд аш-Шааби» заявило о смерти пяти своих членов и двух гостей при ракетном обстреле ВС США международного аэропорта близ Багдада. В числе погибших — высокопоставленный член организации Абу Махди аль-Мухандис, которого США обвинили в нападении на посольство в Багдаде, а также глава спецподразделения КСИР «Кудс» генерал Касем Сулеймани.

Гибель Сулеймани подтвердили также власти Ирана. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#сша #ирак

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...