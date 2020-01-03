И.о. премьера Ирака назвал убийство аль-Мухандиса актом агрессии против страны

Исполняющий обязанности премьера Ирака Адель Абдель Махди считает ракетный удар по аэропорту Багдада, в результате которого был убит замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис, актом агрессии против его страны. Об этом он заявил в Twitter в пятницу, 3 января.

«Это приведет к войне в Ираке и регионе», — написал Абдель Махди.

И.о. премьера также осудил убийство генерала КСИР Касема Сулеймани, который также стал жертвой американского авиаудара.

Накануне иракское шиитское ополчение «аль-Хашд аш-Шааби» заявило о смерти пяти своих членов и двух гостей при ракетном обстреле ВС США международного аэропорта близ Багдада. В числе погибших — высокопоставленный член организации Абу Махди аль-Мухандис, которого США обвинили в нападении на посольство в Багдаде, а также глава спецподразделения КСИР «Кудс» генерал Касем Сулеймани.

Гибель Сулеймани подтвердили также власти Ирана. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала.