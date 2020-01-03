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 Сирийский МИД осудил ракетный удар ВС США по Багдаду

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 Сирийский МИД осудил ракетный удар ВС США по Багдаду

Сирийский МИД осудил ракетный удар ВС США по Багдаду
12:43   3 Января 2020
Весь мир

Сирийский МИД осудил ракетный удар ВС США по Багдаду

Сирийский МИД осудил ракетный удар ВС США по Багдаду

Министерство иностранных дел САР осудило ракетный удар Вооруженных сил США по Багдаду, в результате которого был убит иранский генерал Касим Сулеймани – командующий силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Заявление сирийского внешнеполитического ведомства по данному поводу в пятницу приводит государственное информагентство SANA:

«Сирия решительно осуждает агрессию США, в результате которой были убиты генерал Касем Сулеймани, заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис и другие», — говорится в заявлении МИД Сирии.

Ранее ракетную атаку США по аэропорту Багдада, в результате которой был убит Сулеймани, осудили власти Ирака. МИД России назвал атаку авантюрным шагом, который может вызвать нарастание напряженности в регионе.

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Автор: Александр Люблинский
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