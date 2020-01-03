Сирийский МИД осудил ракетный удар ВС США по Багдаду

Министерство иностранных дел САР осудило ракетный удар Вооруженных сил США по Багдаду, в результате которого был убит иранский генерал Касим Сулеймани – командующий силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Заявление сирийского внешнеполитического ведомства по данному поводу в пятницу приводит государственное информагентство SANA:

«Сирия решительно осуждает агрессию США, в результате которой были убиты генерал Касем Сулеймани, заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис и другие», — говорится в заявлении МИД Сирии.

Ранее ракетную атаку США по аэропорту Багдада, в результате которой был убит Сулеймани, осудили власти Ирака. МИД России назвал атаку авантюрным шагом, который может вызвать нарастание напряженности в регионе.