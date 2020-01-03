Косачев считает, что Иран может ускорить создание ядерного оружия после убийства Сулеймани

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что убийством генерала Касема Сулеймани США уничтожили надежды на решение проблемы ядерной программы Ирана. Тегеран может ускорить создание ядерного оружия, написал сенатор в Facebook.

«Иран может форсировать изготовление ядерного оружия, даже если не собирался этого делать», — уверен Косачев.

Ранее МИД РФ заявил, что расценивает убийство Сулеймани как авантюрный шаг, который приведет к росту напряженности во всем регионе

Накануне иракское шиитское ополчение «аль-Хашд аш-Шааби» заявило о смерти пяти своих членов и двух гостей при ракетном обстреле ВС США международного аэропорта близ Багдада. В числе погибших — высокопоставленный член организации Абу Махди аль-Мухандис, которого США обвинили в нападении на посольство в Багдаде, а также глава спецподразделения КСИР «Кудс» генерал Касем Сулеймани.

Гибель Сулеймани подтвердили также власти Ирана. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала.