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 Кабмин распределил более 11 миллиадов рублей субсидий регионам на спортивные объекты

Кабмин распределил более 11 миллиадов рублей субсидий регионам на спортивные объекты

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12:01   3 Января 2020
Россия

Кабмин распределил более 11 миллиадов рублей субсидий регионам на спортивные объекты

Кабмин распределил более 11 миллиадов рублей субсидий регионам на спортивные объекты

Российское правительство распределило субсидии в объеме более 11 миллиарда рублей ряду регионов на строительство и модернизацию спортивных объектов. Документ появился на сайте Кабмина в пятницу, 3 января.

В федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов предусмотрено выделение 12 регионам денег на создание и модернизацию спортивных объектов в размере 7,9 миллиарда рублей в 2020 году и 3,2 миллиарда рублей в следующем году.

Субсидии направят на строительство центра по хоккею в Улан-Удэ, центра волейбола в Новосибирске, спортивного комплекса в Ардоне (Северная Осетия), физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в Петропавловске-Камчатском, а также на другие объекты.

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Автор: Арсений Аскольский
#спорт #субсидии #кабмин

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