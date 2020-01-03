Кабмин распределил более 11 миллиадов рублей субсидий регионам на спортивные объекты

Российское правительство распределило субсидии в объеме более 11 миллиарда рублей ряду регионов на строительство и модернизацию спортивных объектов. Документ появился на сайте Кабмина в пятницу, 3 января.

В федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов предусмотрено выделение 12 регионам денег на создание и модернизацию спортивных объектов в размере 7,9 миллиарда рублей в 2020 году и 3,2 миллиарда рублей в следующем году.

Субсидии направят на строительство центра по хоккею в Улан-Удэ, центра волейбола в Новосибирске, спортивного комплекса в Ардоне (Северная Осетия), физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в Петропавловске-Камчатском, а также на другие объекты.