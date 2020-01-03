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12:14   3 Января 2020
Весь мир

Убийством Сулеймани Вашингтон цинично растоптал международное право, считает Перенджиев

Убийством Сулеймани Вашингтон цинично растоптал международное право, считает Перенджиев

Ракетный удар по Багдаду, нанесенный ВС США, в результате которого был убит иранский генерал Касим Сулеймани, можно расценивать как террористический акт. Об этом в беседе с Федеральным агентством новостей заявил доцент РЭУ имени Плеханова, член экспертного совета общественной организации «Офицеры России» Александр Перенджиев.

Ранее Пентагон сообщил, что в результате американского авиаудара по колонне автомобилей в аэропорту Багдада был убит иранский генерал Касим Сулеймани – командовавший элитным подразделением иранской армии КСИР (Корпуса стражей исламской революции), который в Вашингтоне считают террористической организацией.

Убийством Сулеймани Вашингтон цинично растоптал международное право, считает эксперт

По мнению Перенджиева, США в данном случае сами ничем не отличаются от террористической организации, так как совершают агрессию с целью запугивания.

«Даже если они считали действия Сулеймани незаконными, они просто могли бы его арестовать, но не убивать. Даже если речь идет о террористах, вообще о преступниках, это не значит, что преступника надо убивать. По уголовному кодексу любой страны преступник должен быть арестован, и ему должны предъявить обвинения, — подчеркнул эксперт. — У США должно быть, как минимум, решение суда вместе с доказательствами того, что иранский генерал был террористом».

При этом Перенджиев отметил, что Штаты своими действиями грубо нарушают международное право – они сами назначили Сулеймани террористом и сами же без суда и следствия привели свой приговор в исполнение. По его словам, прикрываясь борьбой с терроризмом, США скрывают свои преступления – в Сирии, например, именно под предлогом борьбы с террористами, американцы воруют нефть и наносят удары по мирному населению.

«В данном случае убивают генерала без суда и следствия, при этом нанося удар по суверенной территории другой страны. Борьба с терроризмом со стороны США — это тоже форма терроризма. Терроризму надо противодействовать, а не бороться. А противодействие может совершаться только на законной основе, исключая какие-либо незаконные действия», — добавил эксперт.

Также он отметил, что США нанесли удар не просто с целью уничтожить иранского генерала – высокопоставленного военного другого государства, но они атаковали территорию суверенной страны, которая не сумела себя защитить. То есть, это уже двойная агрессия.

Убийством Сулеймани Вашингтон цинично растоптал международное право, считает эксперт

Напомним, Корпус стражей исламской революции (КСИР) – является частью иранской армии, защищающей свой народ, и вклад этой организации в борьбу с ИГ* (террористической группировкой, запрещенной в России) явно не меньший, а возможно и больший, чем вклад США.

В результате ракетного удара ВС США по колонне автомобилей в багдадском аэропорту, который, как сообщалось ранее, был нанесен по личному приказу президента США Дональда Трампа, был убит генерал Касим Сулеймани. Также в числе погибших в результате удара замглавы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис, которого ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил в организации атаки на американское посольство в Багдаде 31 декабря.

* - Убийством Сулеймани Вашингтон цинично растоптал международное право, считает эксперт

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Автор: Александр Люблинский
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