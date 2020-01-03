- Убийством Сулеймани Вашингтон цинично растоптал международное право, считает эксперт

Ракетный удар по Багдаду, нанесенный ВС США, в результате которого был убит иранский генерал Касим Сулеймани, можно расценивать как террористический акт. Об этом в беседе с Федеральным агентством новостей заявил доцент РЭУ имени Плеханова, член экспертного совета общественной организации «Офицеры России» Александр Перенджиев.

Ранее Пентагон сообщил, что в результате американского авиаудара по колонне автомобилей в аэропорту Багдада был убит иранский генерал Касим Сулеймани – командовавший элитным подразделением иранской армии КСИР (Корпуса стражей исламской революции), который в Вашингтоне считают террористической организацией.

По мнению Перенджиева, США в данном случае сами ничем не отличаются от террористической организации, так как совершают агрессию с целью запугивания.

«Даже если они считали действия Сулеймани незаконными, они просто могли бы его арестовать, но не убивать. Даже если речь идет о террористах, вообще о преступниках, это не значит, что преступника надо убивать. По уголовному кодексу любой страны преступник должен быть арестован, и ему должны предъявить обвинения, — подчеркнул эксперт. — У США должно быть, как минимум, решение суда вместе с доказательствами того, что иранский генерал был террористом».

При этом Перенджиев отметил, что Штаты своими действиями грубо нарушают международное право – они сами назначили Сулеймани террористом и сами же без суда и следствия привели свой приговор в исполнение. По его словам, прикрываясь борьбой с терроризмом, США скрывают свои преступления – в Сирии, например, именно под предлогом борьбы с террористами, американцы воруют нефть и наносят удары по мирному населению.

«В данном случае убивают генерала без суда и следствия, при этом нанося удар по суверенной территории другой страны. Борьба с терроризмом со стороны США — это тоже форма терроризма. Терроризму надо противодействовать, а не бороться. А противодействие может совершаться только на законной основе, исключая какие-либо незаконные действия», — добавил эксперт.

Также он отметил, что США нанесли удар не просто с целью уничтожить иранского генерала – высокопоставленного военного другого государства, но они атаковали территорию суверенной страны, которая не сумела себя защитить. То есть, это уже двойная агрессия.

Напомним, Корпус стражей исламской революции (КСИР) – является частью иранской армии, защищающей свой народ, и вклад этой организации в борьбу с ИГ* (террористической группировкой, запрещенной в России) явно не меньший, а возможно и больший, чем вклад США.

В результате ракетного удара ВС США по колонне автомобилей в багдадском аэропорту, который, как сообщалось ранее, был нанесен по личному приказу президента США Дональда Трампа, был убит генерал Касим Сулеймани. Также в числе погибших в результате удара замглавы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис, которого ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил в организации атаки на американское посольство в Багдаде 31 декабря.

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