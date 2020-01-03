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11:34   3 Января 2020
Ближнее зарубежье

Россия прекратила поставки нефти в Белоруссию

Россия прекратила поставки нефти в Белоруссию

Россия остановила поставки нефти в Белоруссию, сообщили в концерте «Белнефтехим». Два НПЗ в стране продолжают работу, но их загрузка снижена до минимально разрешенного уровня.

Отмечается также, что Минск прорабатывает контракты на поставку нефти в январе, в том числе из источников, альтернативным российским.

Представитель «Транснефти» Игорь Демин, в свою очередь, заявил, что РФ не получила заявок от отечественных нефтедобывающих компаний на поставки сырья в Белоруссию с начала 2020 года.

 «С 1 января у нас нет заявок от нефтяных компаний на поставки на белорусские НПЗ», — цитирует его ТАСС.

Лидеры РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко 30 и 31 декабря обсудили поставки нефти из России в Белоруссию, а также  поставки и транзит газа. Ранее Лукашенко обсудил эти вопросы 21 декабря с премьером РФ Дмитрием Медведевым и главой Минэнерго Александром Новаком.

В этот же день белорусский президент поручил руководству «Белнефтехима» заключить контракты на поставку нефти и проработать условия поставок сырья с портов Балтии по железной дороге и по нефтепроводу «Дружба».

Ранее Лукашенко заявлял, что в 2020 году Минск намерен закупить у Москвы около 20 миллиардов кубометров газа и 24-25 миллионов тонн нефти.

 

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Автор: Тоня Краснова
#нефть #белоруссия #нпз

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