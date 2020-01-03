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11:33   3 Января 2020
Россия

Самолет экстренно сел в Волгограде из-за ухудшения самочувствия пассажира

Самолет экстренно сел в Волгограде из-за ухудшения самочувствия пассажира

Пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший в пятницу рейс из Баку в Москву совершил вынужденную посадку в волгоградском аэропорту из-за того, что один из пассажиров почувствовал себя плохо.

Как сообщает РИА Новости, приводя слова пресс-секретаря волгоградского аэропорта Анастасии Голодовой, вынужденная посадка была совершена в 7.44 по местному времени, что соответствует 6.44 московского времени.

«Совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда по причине плохого самочувствия одного из пассажиров. Пассажира с рейса сняли и госпитализировали», - говорится в сообщении.

При этом представитель аэропорта добавила, что спустя примерно час самолет, на борту которого находились 85 пассажиров благополучно продолжил полет в Москву.

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Автор: Александр Люблинский
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