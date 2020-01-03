МИД РФ назвал убийство Сулеймани авантюрным шагом, который повысит напряженность в регионе

Россия расценивает убийство иранского генерала Касема Сулеймани в результате ракетного удара США по окрестностям Багдада как авантюрный шаг, который приведет к росту напряженности во всем регионе. Об этом сообщает МИД России в пятницу, 3 января.

«Сулеймани преданно служил делу защиты национальных интересов Ирана», — цитирует заявление внешнеполтического ведомства РИА Новости.

МИД России также выразил соболезнования иранскому народу.

Ранее иракское шиитское ополчение «аль-Хашд аш-Шааби» заявило о смерти пяти своих членов и двух гостей страны при ракетном обстреле ВС США международного аэропорта близ Багдада. В числе погибших — высокопоставленный член организации Абу Махди аль-Мухандис, которого США обвинили в нападении на посольство в Багдаде, а также глава спецподразделения КСИР «Кудс» генерал Касем Сулеймани.

Гибель Сулеймани подтвердили также власти Ирана. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала.