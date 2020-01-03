Боевые стрельбы С-400 пройдут в августе под Астраханью

Учения расчетов зенитных ракетных комплексов С-400 с боевыми пусками ракет пройдут в августе на полигоне «Ашулук» в Астраханской области. Об этом рассказал командир 76-й дивизии противовоздушной обороны Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майор Сергей Тихонов в пятницу, 3 января.

В общей сложности за учебный период 2020 года планируется провести более 30 больших мероприятий боевой подготовки. На них будут осваивать опыт, полученный на стратегических командно-штабных учениях «Центр-2019», отметил Тихонов.

Ранее сообщалось, что зенитчики Западного военного округа, дислоцированные в Ленинградской области, полностью перевооружились на комплексы С-400 «Триумф».