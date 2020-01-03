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10:46   3 Января 2020
Россия

Боевые стрельбы С-400 пройдут в августе под Астраханью

Боевые стрельбы С-400 пройдут в августе под Астраханью

Учения расчетов зенитных ракетных комплексов С-400 с боевыми пусками ракет пройдут в августе на полигоне «Ашулук» в Астраханской области. Об этом рассказал командир 76-й дивизии противовоздушной обороны Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майор Сергей Тихонов в пятницу, 3 января.

В общей сложности за учебный период 2020 года планируется провести более 30 больших мероприятий боевой подготовки. На них будут осваивать опыт, полученный на стратегических командно-штабных учениях «Центр-2019», отметил Тихонов.

Ранее сообщалось, что зенитчики Западного военного округа, дислоцированные в Ленинградской области, полностью перевооружились на комплексы С-400 «Триумф».

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Автор: Арсений Аскольский
#с-400

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