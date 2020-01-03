National Interest включил морскую пехоту РФ в пятерку лучших в мире

Американский журнал The National Interest включил российскую морскую пехоту в ТОП-5 наряду с такими же родами войск США, Великобритании, Республики Корея и Китая.

Первое место в рейтинге издание занял Корпус морской пехоты (КМП) США. Журнал отмечает, что КМП на фоне остальных выделяется численностью — около 186 тысяч человек и около 38 тысяч резервистов по данным за 2017 год.

На втором месте — российская морская пехота. Данный род войск аналогичен американский КМП, он специализируется на десантных операциях, отмечает NI. Морская пехота РФ — подготовленная и боеспособная силой, пишет автор статьи.

Третью строчку занимает Королевская морская пехота Великобритании. Такой род войск представляет собой легкую пехоту. Силы находятся в постоянной боевой готовности. Численность — около семи тысяч человек по данным NI.

На четвертом месте автор материала расположил морскую пехоту Южной Кореи. Южнокорейские войска отличаются достаточно большой численностью — около 29 тысяч человек по состоянию на 2018 год. Южнокорейская морская пехота страны обучается специалистами из Соединенных Штатов. Ее функции аналогичны американскому КМП.

Рейтинг замыкает морская пехота КНР. NI отмечает, что такой род войск насчитывает около 30 тысяч человек. Он предназначен для действий с военно-морских кораблей и баз. Автор статьи утверждает, что у китайской морской пехоты нет боевого опыт, утверждает автор материала. Для решение проблемы, НОАК старается расширить сотрудничество с ВМФ России, указывает журналист.