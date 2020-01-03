Министр обороны Израиля после убийства Сулеймани созвал экстренное совещание

Глава Минобороны Израиля Нафтали Бенет созвал в пятницу утром экстренное совещание с военным руководством и руководителями спецслужб, чтобы обсудить вопросы безопасности на фоне новостей об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани, командующего отрядами «Аль-Кудс» ираснкого Корпуса стражей исламской революции, в результате удара ВС США по Багдаду.

Как сообщает издание The Jerusalem Post, во встрече с министром обороны Израиля участие также примет глава Генштаба Армии обороны Израиля Авив Кохави.

Также СМИ сообщают, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в связи с последними событиями принял решение сократить срок визита в Грецию.

Ранее Пентагон подтвердил информацию о нанесении вооруженными силами США ракетного удара по иранской столице, в результате которого были убиты десять человек, включая генерала Касема Сулеймани.