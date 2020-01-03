Четверо военных погибли в Шри-Ланке при крушении самолета ВВС

Военный самолет разбился в Шри-Ланке, в провинции Ува, в результате чего погибли все, кто находился на его борту – четыре человека.

Об этом в пятницу сообщает интернет-издание Ada Derana, приводя данные официального представителя ведомства.

Как отмечает издание, утром 3 января самолет Y-12 Военно-воздушных сил Шри-Ланки вылетел из военного аэропорта в округе Хамбантота и потерпел крушение в горном районе округа Бадулла. Причины падения самолета в настоящее время не раскрываются.

На место крушения направлены сотрудники полиции. По факту произошедшего начата проверка.