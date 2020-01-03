Помпео заявил, что иракцы танцуют на улицах, празднуя гибель Сулеймани

Глава Госдепартамента США Майк Помпео опубликовал в сети микроблогов Twitter видеозапись с улиц Багдада, сопроводив ее подписью, что иракцы радуются и празднуют убийство генерала Касима Сулеймани.

«Иракцы — иракцы! — танцуют на улицах в поддержку свободы. Они благодарны, что генерала Сулеймани больше нет», — написал Помпео на своей странице.

На опубликованном видео видны бегущие по улице люди с флагами Ирака в руках.

Iraqis — Iraqis — dancing in the street for freedom; thankful that General Soleimani is no more. pic.twitter.com/huFcae3ap4 — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 3 января 2020 г.

Ранее в пятницу, 3 января, Пентагод подтвердил информацию о том, что в результате проведенной Соединенными Штатами операции был убит Касим Сулеймани – глава спецподразделения «Кудс» элитной части иранской армии Корпуса стражей исламской революции. При этом в шиитском ополчении сообщили, что в результате удара ВВС США погиб не только Сулеймани, но и пятеро ополченцев, а также двое «гостей» генерала. В числе погибших, как отмечалось, заместитель командира ополчения Абу Махди аль-Мухандис, который как заявлял ранее Помпео, был организатором нападения на посольство США в Багдаде 31 декабря.