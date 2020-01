Помпео заявил, что иракцы танцуют на улицах, празднуя гибель Сулеймани

Глава Госдепартамента США Майк Помпео опубликовал в сети микроблогов Twitter видеозапись с улиц Багдада, сопроводив ее подписью, что иракцы радуются и празднуют убийство генерала Касима Сулеймани.

На опубликованном видео видны бегущие по улице люди с флагами Ирака в руках.

Iraqis — Iraqis — dancing in the street for freedom; thankful that General Soleimani is no more. pic.twitter.com/huFcae3ap4