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Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Самарской области

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 Горящий мужчина упал с третьего этажа на прохожую в Петербурге

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Видео с крушением пассажирского самолета из Алма-Аты в Нур-Султан появилось в сети
Стоимость нефти резко выросла после сообщений об убийстве иранского генерала

Стоимость нефти резко выросла после сообщений об убийстве иранского генерала

Глава МИД Ирана назвал убийство Сулеймани актом терроризма

Глава МИД Ирана назвал убийство Сулеймани актом терроризма
7:27   3 Января 2020
Весь мир

Глава МИД Ирана назвал убийство Сулеймани актом терроризма

Глава МИД Ирана назвал убийство Сулеймани актом терроризма

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф назвал убийство генерала Касема Сулеймани «актом международного терроризма».

По его словам, действия США являются «чрезвычайно опасной и глупой эскалацией».

На своей странице в Twitter он написал, что совершенный США акт международного терроризма была направлен на «наиболее эффективную силу», которая борется с ИГ, «Джебхат ан-Нусрой» и «Аль-Каидой» (террористические организации, запрещенные российским судом).

Также Зариф возложил на США ответственность за всего последствия «преступного авантюризма» Вашингтона.

Ранее бывший командующий КСИР Мохсен Резаи заявил, что Иран отомстит за смерть Резаи. В свою очередь советник президента Ирана Хесамаддин Ашна назвал действия США «азартными играми», к последствием которых Вашингтон должен быть готов.

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Автор: Олег Королев
#сша #иран #касем сулеймани

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