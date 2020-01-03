Глава МИД Ирана назвал убийство Сулеймани актом терроризма

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф назвал убийство генерала Касема Сулеймани «актом международного терроризма».

По его словам, действия США являются «чрезвычайно опасной и глупой эскалацией».

На своей странице в Twitter он написал, что совершенный США акт международного терроризма была направлен на «наиболее эффективную силу», которая борется с ИГ, «Джебхат ан-Нусрой» и «Аль-Каидой» (террористические организации, запрещенные российским судом).

Также Зариф возложил на США ответственность за всего последствия «преступного авантюризма» Вашингтона.

Ранее бывший командующий КСИР Мохсен Резаи заявил, что Иран отомстит за смерть Резаи. В свою очередь советник президента Ирана Хесамаддин Ашна назвал действия США «азартными играми», к последствием которых Вашингтон должен быть готов.