ВС США приведены в повышенную боеготовность после убийства Сулеймани

Вооруженные силы США приведены в повышенную боеготовность после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает американский телеканал Fox News со ссылкой на военные источники.

Ранее Пентагон сообщил, что США провели операцию против главы иранского спецподразделения КСИР «Кудс» Касема Сулеймани. Отмечалось, что во время операции в Багдаде погибли пятеро членов шиитского ополчения. В числе погибших - заместитель главы организации Абу Махди аль-Мухандис, которого американский госсекретарь Майк Помпео обвинил в атаке на посольство в Багдаде.

Бывший командующий КСИР, секретарь Совета целесообразности Ирана Мохсен Резаи заявил, что Тегеран отомстит Вашингтону за гибель Касема Сулеймани.