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ВС США приведены в повышенную боеготовность после убийства Сулеймани

ВС США приведены в повышенную боеготовность после убийства Сулеймани

 США взяли на себя ответственность за убийство иранского генерала Сулеймани

США взяли на себя ответственность за убийство иранского генерала Сулеймани
Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Самарской области

Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Самарской области

 Горящий мужчина упал с третьего этажа на прохожую в Петербурге

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 Видео с крушением пассажирского самолета из Алма-Аты в Нур-Султан появилось в сети

Видео с крушением пассажирского самолета из Алма-Аты в Нур-Султан появилось в сети
ВС США приведены в повышенную боеготовность после убийства Сулеймани

ВС США приведены в повышенную боеготовность после убийства Сулеймани

 США взяли на себя ответственность за убийство иранского генерала Сулеймани

США взяли на себя ответственность за убийство иранского генерала Сулеймани
6:36   3 Января 2020
Весь мир

ВС США приведены в повышенную боеготовность после убийства Сулеймани

ВС США приведены в повышенную боеготовность после убийства Сулеймани

Вооруженные силы США приведены в повышенную боеготовность после убийства иранского генерала Касема Сулеймани. Об этом сообщает американский телеканал Fox News со ссылкой на военные источники.

Ранее Пентагон сообщил, что США провели операцию против главы иранского спецподразделения КСИР «Кудс» Касема Сулеймани. Отмечалось, что во время операции в Багдаде погибли пятеро членов шиитского ополчения. В числе погибших - заместитель главы организации Абу Махди аль-Мухандис, которого американский госсекретарь Майк Помпео обвинил в атаке на посольство в Багдаде.

Бывший командующий КСИР, секретарь Совета целесообразности Ирана Мохсен Резаи заявил, что Тегеран отомстит Вашингтону за гибель Касема Сулеймани.

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Автор: Олег Королев
#сша #пентагон

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