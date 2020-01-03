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 Горящий мужчина упал с третьего этажа на прохожую в Петербурге

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Видео с крушением пассажирского самолета из Алма-Аты в Нур-Султан появилось в сети
Стоимость нефти резко выросла после сообщений об убийстве иранского генерала

Стоимость нефти резко выросла после сообщений об убийстве иранского генерала

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7:40   3 Января 2020
Весь мир

Стоимость нефти резко выросла после сообщений об убийстве иранского генерала

Стоимость нефти резко выросла после сообщений об убийстве иранского генерала

Нефть резко подорожала на фоне новостей об убийстве иранского генерала Касема Сулеймани в результате авиаудара США.

Согласно данным на 06:01 мск, мартовские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent увеличилась в цене на 2,76 процента - до 68,09 доллара за баррель. Февральские фьючерсы на февраль техасской марки WTI подорожали на 2,75 процента, до 62,86 доллара за баррель.

При этом изначально наблюдался рост более, чем на четыре процента.

Ранее иракское шиитское ополчение «аль-Хашд аш-Шааби» заявило о смерти пяти своих членов и двух гостей страны при ракетном обстреле ВС США международного аэропорта близ Багдада. В числе погибших - высокопоставленный член организации Абу Махди аль-Мухандис, которого США обвинили в нападении на посольство в Багдаде, а также глава спецподразделения КСИР «Кудс» генерал Касем Сулеймани.

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Автор: Олег Королев
#сша #иран #ирак #стоимость нефти

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