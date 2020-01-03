США взяли на себя ответственность за убийство иранского генерала Сулеймани

ВС США провели операцию против иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке, сообщает Пентагон.

Американское военное ведомство подтвердило, что США предприняли «решительные оборонительные действия», чтобы «защитить персонал США за рубежом», ликвидировав генерала Касема Сулеймани - главу сил «Кудс» Корпуса стражей исламской революции, которые США внесли в список террористических организаций.

Минобороны США также отмечает, что операция проводилась с целью предотвратить нападения со стороны Ирана. При этом ведомство заявляет, что Сулеймани якобы «разрабатывал планы атаки на американских дипломатов и военных в Ираке и по всему Ближнему Востоку», а также «спланировал нападения на базы коалиции» и «одобрил на падения на посольство США в Багдаде».

Пентагон также возлагает на Сулеймани и «Кудс» ответственность за гибель сотен военнослужащих США и военнослужащих международной коалиции, а также ранения тысяч из них.

После сообщений об убийстве Сулеймани, Трамп без пояснений опубликовал на своей странице в Twitter изображение флага США.