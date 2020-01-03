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ВС США приведены в повышенную боеготовность после убийства Сулеймани

ВС США приведены в повышенную боеготовность после убийства Сулеймани

 США взяли на себя ответственность за убийство иранского генерала Сулеймани

США взяли на себя ответственность за убийство иранского генерала Сулеймани
Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Самарской области

Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Самарской области

 Горящий мужчина упал с третьего этажа на прохожую в Петербурге

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Видео с крушением пассажирского самолета из Алма-Аты в Нур-Султан появилось в сети
ВС США приведены в повышенную боеготовность после убийства Сулеймани

ВС США приведены в повышенную боеготовность после убийства Сулеймани

 США взяли на себя ответственность за убийство иранского генерала Сулеймани

США взяли на себя ответственность за убийство иранского генерала Сулеймани
6:26   3 Января 2020
Весь мир

США взяли на себя ответственность за убийство иранского генерала Сулеймани

США взяли на себя ответственность за убийство иранского генерала Сулеймани

ВС США провели операцию против иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке, сообщает Пентагон.

Американское военное ведомство подтвердило, что США предприняли «решительные оборонительные действия», чтобы «защитить персонал США за рубежом», ликвидировав генерала Касема Сулеймани - главу сил «Кудс» Корпуса стражей исламской революции, которые США внесли в список террористических организаций.

Минобороны США также отмечает, что операция проводилась с целью предотвратить нападения со стороны Ирана. При этом ведомство заявляет, что Сулеймани якобы «разрабатывал планы атаки на американских дипломатов и военных в Ираке и по всему Ближнему Востоку», а также «спланировал нападения на базы коалиции» и «одобрил на падения на посольство США в Багдаде».

Пентагон также возлагает на Сулеймани и «Кудс» ответственность за гибель сотен военнослужащих США и военнослужащих международной коалиции, а также ранения тысяч из них.

После сообщений об убийстве Сулеймани, Трамп без пояснений опубликовал на своей странице в Twitter изображение флага США.

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Автор: Олег Королев
#сша #иран #касем сулеймани

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