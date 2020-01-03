Иран намерен отомстить США за смерть Сулеймани
Иран намерен отомстить США за гибель главы спецподразделения КСИР Касема Сулеймани. Об этом заявил бывший командующий КСИР, глава совещательного совета при верховном лидере Ирана Мохсен Резаи.
На своей странице в Twitter он написал, что Сулеймани погиб смертью мученика и присоеденился к своем братьям.
Резаи подчеркнул, что Иран «жестоко отомстит» США.
Накануне шиитское ополчение Ирака «аль-Хашд аш-Шааби» сообщило о гибели пяти своих членов и «двух гостей» при ракетной атаке на аэропорт Багдада. В числе погибших - Абу Махди аль-Муханди, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в атаке на посольство США в Багдаде 31 декабря, а также глава спецподразделения «Кудс» КСИР, иранский генерал Касем Сулеймани.
США взяли на себя ответственность за атаку. Власти Ирана официально подтвердили гибель Сулеймани.