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 США взяли на себя ответственность за убийство иранского генерала Сулеймани

США взяли на себя ответственность за убийство иранского генерала Сулеймани
Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Самарской области

Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Самарской области

 Горящий мужчина упал с третьего этажа на прохожую в Петербурге

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 Видео с крушением пассажирского самолета из Алма-Аты в Нур-Султан появилось в сети

Видео с крушением пассажирского самолета из Алма-Аты в Нур-Султан появилось в сети
ВС США приведены в повышенную боеготовность после убийства Сулеймани

ВС США приведены в повышенную боеготовность после убийства Сулеймани

 США взяли на себя ответственность за убийство иранского генерала Сулеймани

США взяли на себя ответственность за убийство иранского генерала Сулеймани
6:18   3 Января 2020
Весь мир

Иран намерен отомстить США за смерть Сулеймани

Иран намерен отомстить США за смерть Сулеймани

Иран намерен отомстить США за гибель главы спецподразделения КСИР Касема Сулеймани. Об этом заявил бывший командующий КСИР, глава совещательного совета при верховном лидере Ирана Мохсен Резаи.

На своей странице в Twitter он написал, что Сулеймани погиб смертью мученика и присоеденился к своем братьям.

Резаи подчеркнул, что Иран «жестоко отомстит» США.

Накануне шиитское ополчение Ирака «аль-Хашд аш-Шааби» сообщило о гибели пяти своих членов и «двух гостей» при ракетной атаке на аэропорт Багдада. В числе погибших - Абу Махди аль-Муханди, которого госсекретарь США Майк Помпео обвинил в атаке на посольство США в Багдаде 31 декабря, а также глава спецподразделения «Кудс» КСИР, иранский генерал Касем Сулеймани.

США взяли на себя ответственность за атаку. Власти Ирана официально подтвердили гибель Сулеймани.

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Автор: Олег Королев
#иран #ирак #касем сулеймани

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