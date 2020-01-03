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Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Самарской области

Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Самарской области

 Горящий мужчина упал с третьего этажа на прохожую в Петербурге

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 Видео с крушением пассажирского самолета из Алма-Аты в Нур-Султан появилось в сети

Видео с крушением пассажирского самолета из Алма-Аты в Нур-Султан появилось в сети
ВС США приведены в повышенную боеготовность после убийства Сулеймани

ВС США приведены в повышенную боеготовность после убийства Сулеймани

 США взяли на себя ответственность за убийство иранского генерала Сулеймани

США взяли на себя ответственность за убийство иранского генерала Сулеймани
6:17   3 Января 2020
Весь мир

Иракские силовики окружили «зеленую зону» Багдада после гибели Сулеймани

Иракские силовики окружили «зеленую зону» Багдада после гибели Сулеймани

Иракские силовики окружили «зеленую зону» Багдада, в которой находится посольство США. Об этом сообщает Sky News Arabia.

Накануне стало известно о гибели главы подразделения КСИР «Кудс» генерала Касема Сулеймани и замглавы ополчения Абу Махди аль-Мухандиса при ракетном обстреле ВВС США около аэропорта Багдада. Данную информацию подтвердили власти США и Ирана.

Телеканал со ссылкой на своего корреспондент сообщает, что подразделения иракского антитеррористического подразделения и иракской армии взяли в кольцо «зеленую зону». Все въезды в зону перекрыты.

Иранский генерал Касем Сулеймани - командующий спецподразделением «Кудс» в составе КСИР, которое отвечает за организацию зарубежных военных операций.

В минувший вторник протестующие попытались штурмовать главные ворота посольства США в Багдаде. Акции протеста возле посольства начались сразу после похорон погибших при ударах беспилотников США по членам шиитской группировки «Каттаиб Хезболлах»

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Автор: Олег Королев
#сша #иран #ирак #касем сулеймани

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