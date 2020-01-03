Иракские силовики окружили «зеленую зону» Багдада после гибели Сулеймани

Иракские силовики окружили «зеленую зону» Багдада, в которой находится посольство США. Об этом сообщает Sky News Arabia.

Накануне стало известно о гибели главы подразделения КСИР «Кудс» генерала Касема Сулеймани и замглавы ополчения Абу Махди аль-Мухандиса при ракетном обстреле ВВС США около аэропорта Багдада. Данную информацию подтвердили власти США и Ирана.

Телеканал со ссылкой на своего корреспондент сообщает, что подразделения иракского антитеррористического подразделения и иракской армии взяли в кольцо «зеленую зону». Все въезды в зону перекрыты.

Иранский генерал Касем Сулеймани - командующий спецподразделением «Кудс» в составе КСИР, которое отвечает за организацию зарубежных военных операций.

В минувший вторник протестующие попытались штурмовать главные ворота посольства США в Багдаде. Акции протеста возле посольства начались сразу после похорон погибших при ударах беспилотников США по членам шиитской группировки «Каттаиб Хезболлах»