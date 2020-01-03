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США взяли на себя ответственность за убийство иранского генерала Сулеймани
Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Самарской области

Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Самарской области

 Горящий мужчина упал с третьего этажа на прохожую в Петербурге

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 Видео с крушением пассажирского самолета из Алма-Аты в Нур-Султан появилось в сети

Видео с крушением пассажирского самолета из Алма-Аты в Нур-Султан появилось в сети
ВС США приведены в повышенную боеготовность после убийства Сулеймани

ВС США приведены в повышенную боеготовность после убийства Сулеймани

 США взяли на себя ответственность за убийство иранского генерала Сулеймани

США взяли на себя ответственность за убийство иранского генерала Сулеймани
6:04   3 Января 2020
Весь мир

Корпус Стражей Исламской революции подтвердил гибел Сулеймани.

Корпус Стражей Исламской революции подтвердил гибел Сулеймани.

Иранский Корпус стражей исламской революции подтвердил, что командующий «Кудс» генерал Касем Сулеймани был убит в районе аэропорта Багдада в пятницу. Об этом сообщает иранский канал PressTV.

По его данным, ракетный удар по колонне машин, в одной из которых находился генерал, был нанесен американскими военными.

Ранее представитель иракских шиитских формирований «Аль-Хашд аш-Шааби» сообщил, что среди погибших есть пятеро членов организации, еще двое - гости, прибывшие в международный аэропорт Багдада.

Воздушная гавань столицы Ирака временно прекратила свою работу из-за угрозы безопасности полетов.

Батальон «Аль-Кудс» - это одна из наиболее боеспособных частей КСИР, которая активно участвует в военных конфликтах в Сирии и Ираке. Считается, что данное подразделение эффективно в первую очередь из-за способностей Сулеймани. В Белом доме заявляли, что приравнивают иранского генерала к террористам.

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Автор: Олег Королев
#сша #иран #ирак #ксир #касем сулеймани

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