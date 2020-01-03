Корпус Стражей Исламской революции подтвердил гибел Сулеймани.

Иранский Корпус стражей исламской революции подтвердил, что командующий «Кудс» генерал Касем Сулеймани был убит в районе аэропорта Багдада в пятницу. Об этом сообщает иранский канал PressTV.

По его данным, ракетный удар по колонне машин, в одной из которых находился генерал, был нанесен американскими военными.

Ранее представитель иракских шиитских формирований «Аль-Хашд аш-Шааби» сообщил, что среди погибших есть пятеро членов организации, еще двое - гости, прибывшие в международный аэропорт Багдада.

Воздушная гавань столицы Ирака временно прекратила свою работу из-за угрозы безопасности полетов.

Батальон «Аль-Кудс» - это одна из наиболее боеспособных частей КСИР, которая активно участвует в военных конфликтах в Сирии и Ираке. Считается, что данное подразделение эффективно в первую очередь из-за способностей Сулеймани. В Белом доме заявляли, что приравнивают иранского генерала к террористам.