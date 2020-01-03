МИД Кубы назвал санкции США против главы военного ведомства острова бесполезными

Кубинские власти считают ограничительные меры США против министра Революционных вооруженных сил острова Леопольдо Синтры Фриаса бесполезными. Об этом заявил глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья.

На своей странице в Twitter он написал, что власти Кубы решительно отвергают решение Госдепа запретить въезд министру вооруженных сил Кубы. По его словам, данная мера бесполезна и ее целью является клевета и запугивание.

Также глава МИД Кубы заявил, что островное государство выражает безоговорочную поддержку Венесуэле.

В четверг власти США ввели визовые ограничения в отношении министра Революционных вооруженных сил Кубы Леопольдо Синтры Фриаса, а также его двух детей. В Вашингтоне считают, что представители кубинского военного ведомства вместе с венесуэльскими коллегами были причастны к серьезным нарушениям прав человека на территории Венесуэлы.