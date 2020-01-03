Командующий силами «Кудс» Ирана мог стать жертвой удара по аэропорту Багдада

Командующий силами «Кудс» КСИР Ирана Касем Сулеймани был убит в результате удара по аэропорту Багдада.

Информацию подтвердил СМИ представитель иракского ополчения. Соответствующую информацию сообщают телеканалы «Аль-Арабия», «Аль-Джазира» и SkyNews.Также об этом сообщают источники в микроблогах Twitter.

По информации телеканала «Аль-Арабия», генерал КСИР находился в одном из автомобилей, по которым была нанесена серия ракетных ударов.

Батальон «Кудс» - одна из наиболее боеспособных частей КСИР, которая принимает активное участие в военных конфликтах в Ираке и Сирии. Считается, что эффективность спецподразделения во многом определялась способностями Сулеймани. В администрации США заявляли, что приравнивают его к террористам.