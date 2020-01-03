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Командующий силами «Кудс» Ирана мог стать жертвой удара по аэропорту Багдада
Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Самарской области

Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Самарской области

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США подтвердили убийство Сулеймани, сообщают СМИ

США подтвердили убийство Сулеймани, сообщают СМИ

 Командующий силами «Кудс» Ирана мог стать жертвой удара по аэропорту Багдада

Командующий силами «Кудс» Ирана мог стать жертвой удара по аэропорту Багдада
5:14   3 Января 2020
Весь мир

Командующий силами «Кудс» Ирана мог стать жертвой удара по аэропорту Багдада

Командующий силами «Кудс» Ирана мог стать жертвой удара по аэропорту Багдада

Командующий силами «Кудс» КСИР Ирана Касем Сулеймани был убит в результате удара по аэропорту Багдада.

Информацию подтвердил СМИ представитель иракского ополчения. Соответствующую информацию сообщают телеканалы «Аль-Арабия», «Аль-Джазира» и SkyNews.Также об этом сообщают источники в микроблогах Twitter.

По информации телеканала «Аль-Арабия», генерал КСИР находился в одном из автомобилей, по которым была нанесена серия ракетных ударов.

Батальон «Кудс» - одна из наиболее боеспособных частей КСИР, которая принимает активное участие в военных конфликтах в Ираке и Сирии. Считается, что эффективность спецподразделения во многом определялась способностями Сулеймани. В администрации США заявляли, что приравнивают его к террористам.

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Автор: Олег Королев
#иран #ирак #авиаудар #касем сулеймани

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