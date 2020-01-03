США признали свою причастность к ракетному удару по аэропорту Багдада, сообщают СМИ

США подтвердили, что нанесли удары по связанным с Ираном целям в Багдаде. Об этом сообщаtт Reuters со ссылкой на американских чиновников.

На запрос РИА «Новости» по поводу произошедшего Пентагон пока не ответил.

При ракетных ударах в пятницу по аэропорту Багдада погиб глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей революции генерал Касим Сулеймани , сообщают телеканалы SkyNews, «Аль-Арабия» и «Аль-Джазира».

Шиитское ополчение Ирака «аль-Хашд аш-Шааби», которое в середине недели штурмовало американское посольство, сообщило о гибели пяти своих членов и двух иностранных гостей при ракетном обстреле в Багдаде. Среди погибших - замглавы ополчения Абу Махди аль-Мухандис, который обвиняется госсекретарем США Майком Помпео в нападении на посольство США в Багдаде.