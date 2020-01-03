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 Командующий силами «Кудс» Ирана мог стать жертвой удара по аэропорту Багдада

Командующий силами «Кудс» Ирана мог стать жертвой удара по аэропорту Багдада
Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Самарской области

Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Самарской области

 Горящий мужчина упал с третьего этажа на прохожую в Петербурге

Горящий мужчина упал с третьего этажа на прохожую в Петербурге
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 Видео с крушением пассажирского самолета из Алма-Аты в Нур-Султан появилось в сети

Видео с крушением пассажирского самолета из Алма-Аты в Нур-Султан появилось в сети
США подтвердили убийство Сулеймани, сообщают СМИ

США подтвердили убийство Сулеймани, сообщают СМИ

 Командующий силами «Кудс» Ирана мог стать жертвой удара по аэропорту Багдада

Командующий силами «Кудс» Ирана мог стать жертвой удара по аэропорту Багдада
5:06   3 Января 2020
Весь мир

США признали свою причастность к ракетному удару по аэропорту Багдада, сообщают СМИ

США признали свою причастность к ракетному удару по аэропорту Багдада, сообщают СМИ

США подтвердили, что нанесли удары по связанным с Ираном целям в Багдаде. Об этом сообщаtт Reuters со ссылкой на американских чиновников.

На запрос РИА «Новости» по поводу произошедшего Пентагон пока не ответил.

При ракетных ударах в пятницу по аэропорту Багдада погиб глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей революции генерал Касим Сулеймани , сообщают телеканалы SkyNews, «Аль-Арабия» и «Аль-Джазира».

Шиитское ополчение Ирака «аль-Хашд аш-Шааби», которое в середине недели штурмовало американское посольство, сообщило о гибели пяти своих членов и двух иностранных гостей при ракетном обстреле в Багдаде. Среди погибших - замглавы ополчения Абу Махди аль-Мухандис, который обвиняется госсекретарем США Майком Помпео в нападении на посольство США в Багдаде.

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Автор: Олег Королев
#сша #ирак #багдад #ракетный удар

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