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4:34   3 Января 2020
Весь мир

Венесуэла намерена продавать нефть за криптовалюту петро

Венесуэла намерена продавать нефть за криптовалюту петро

Каракас будет продавать венесуэльскую нефть и часть добываемого золота за национальную криптовалюту петро. Об этом сообщил президент страны Николас Мадуро.

В интервью газете El Nacional он сообщил, что Венесуэла уже продает за петро венесуэльское железо и сталь. По его словам, уже есть подписанные контракты на продажу за криптовалюту нефти, алюминия, стали и железа. Также ожидается, что продаваться таким же образом будет часть добываемого в стране золота.

Мадуро также отметил, что правительство успешно внедряет петро в повседневную жизнь граждан. Так, в декабре власти республики перечислили новогодние пособия госслужщим и пенсионерам. По его словам, пробное использование национальной криптовалюты проходит успешно.

Также Мадуро объявил о запуске национальной криптовалюты петро в октябре 2017 года. Продажа петро началась 2 февраля 2018 года. Ее стоимость равняется цене барреля добываемой в стране нефти.

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Автор: Олег Королев
#венесуэла #петро

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