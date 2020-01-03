Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Самарской области

Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Самарской области

 Горящий мужчина упал с третьего этажа на прохожую в Петербурге

Горящий мужчина упал с третьего этажа на прохожую в Петербурге
Поклонская призналась, что ей приятнее Зеленский, чем «опухшая физиономия» Порошенко

Поклонская призналась, что ей приятнее Зеленский, чем «опухшая физиономия» Порошенко

 Видео с крушением пассажирского самолета из Алма-Аты в Нур-Султан появилось в сети

Видео с крушением пассажирского самолета из Алма-Аты в Нур-Султан появилось в сети
Россия обновила постсоветский рекорд по добыче нефти в 2019 году, заявили в Bloomberg

Россия обновила постсоветский рекорд по добыче нефти в 2019 году, заявили в Bloomberg

 Высокопоставленный член шиитского ополчения погиб при ракетной атаке близ Багдада

Высокопоставленный член шиитского ополчения погиб при ракетной атаке близ Багдада
Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Самарской области

Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Самарской области

 Горящий мужчина упал с третьего этажа на прохожую в Петербурге

Горящий мужчина упал с третьего этажа на прохожую в Петербурге
Поклонская призналась, что ей приятнее Зеленский, чем «опухшая физиономия» Порошенко

Поклонская призналась, что ей приятнее Зеленский, чем «опухшая физиономия» Порошенко

 Видео с крушением пассажирского самолета из Алма-Аты в Нур-Султан появилось в сети

Видео с крушением пассажирского самолета из Алма-Аты в Нур-Султан появилось в сети
Россия обновила постсоветский рекорд по добыче нефти в 2019 году, заявили в Bloomberg

Россия обновила постсоветский рекорд по добыче нефти в 2019 году, заявили в Bloomberg

 Высокопоставленный член шиитского ополчения погиб при ракетной атаке близ Багдада

Высокопоставленный член шиитского ополчения погиб при ракетной атаке близ Багдада
2:54   3 Января 2020
Весь мир

Высокопоставленный член шиитского ополчения погиб при ракетной атаке близ Багдада

Высокопоставленный член шиитского ополчения погиб при ракетной атаке близ Багдада

Высокопоставленный член шиитского ополчения, штурмовавший посольство США, погиб при ракетной атаке близ Багдада. Об этом сообщает «Аль-Джазира».

По информации телеканала, погибший - руководитель управления общественных связей «аль-Хашд аш-Шааби» Мухаммед аль-Джабири. Данное шиитское ополчение участвовало в штурме посольства США в Багдаде.

Ранее телеканал «Аль-Арабия» сообщил, что одна из раскет попала в гражданскую машину, водитель погиб. При этом источник в службе безопасности страны сообщил РИА «Новости», что жертвами ракетного обстрела стали несколько человек. По предварительным данным, ракеты упали около военных объектов международной коалиции и армии Ирака.

На данный момент международный аэропорт Багдада закрыт, полеты временно приостановлены Информационный центр иракских сил безопасности сообщил о ранении 12 человек.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#ирак #багдад #ракетный удар

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...