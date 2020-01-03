Высокопоставленный член шиитского ополчения погиб при ракетной атаке близ Багдада

Высокопоставленный член шиитского ополчения, штурмовавший посольство США, погиб при ракетной атаке близ Багдада. Об этом сообщает «Аль-Джазира».

По информации телеканала, погибший - руководитель управления общественных связей «аль-Хашд аш-Шааби» Мухаммед аль-Джабири. Данное шиитское ополчение участвовало в штурме посольства США в Багдаде.

Ранее телеканал «Аль-Арабия» сообщил, что одна из раскет попала в гражданскую машину, водитель погиб. При этом источник в службе безопасности страны сообщил РИА «Новости», что жертвами ракетного обстрела стали несколько человек. По предварительным данным, ракеты упали около военных объектов международной коалиции и армии Ирака.

На данный момент международный аэропорт Багдада закрыт, полеты временно приостановлены Информационный центр иракских сил безопасности сообщил о ранении 12 человек.