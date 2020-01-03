Россия обновила постсоветский рекорд по добыче нефти в 2019 году, заявили в Bloomberg
Россия в 2019 году установила постсоветский рекорд по объемам нефтедобычи. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, в 2019 году на российских месторождениях было добыто 560,2 миллиона тонн нефти, что эквивалентно 1,25 миллиона баррелей в день. При этом в рекордном 1987 году в СССР добывали рекордные 11,416 миллиона баррелей в сутки.
Россия смогла достичь таких результатов вопреки соглашению о сокращению добычи нефти с ОПЕК.
Министр энергетики Александр Новак сообщил, что добыча нефти по итогам минувшего года в РФ возрастет на 0,7 процента, до 560 миллионов тонн. При этом нефтедобыча в текущуем году ожидается на уровне 555-565 миллионов тонн.
Проект стратегии министерства энергетики РФ до 2035 предполагает, что добыча нефти и газового конденсата до 2024 года планируется на уровне 555–560 миллионов тонн в год, до 2035 года - 490-555 миллионов.