Россия обновила постсоветский рекорд по добыче нефти в 2019 году, заявили в Bloomberg

Россия в 2019 году установила постсоветский рекорд по объемам нефтедобычи. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, в 2019 году на российских месторождениях было добыто 560,2 миллиона тонн нефти, что эквивалентно 1,25 миллиона баррелей в день. При этом в рекордном 1987 году в СССР добывали рекордные 11,416 миллиона баррелей в сутки.

Россия смогла достичь таких результатов вопреки соглашению о сокращению добычи нефти с ОПЕК.

Министр энергетики Александр Новак сообщил, что добыча нефти по итогам минувшего года в РФ возрастет на 0,7 процента, до 560 миллионов тонн. При этом нефтедобыча в текущуем году ожидается на уровне 555-565 миллионов тонн.

Проект стратегии министерства энергетики РФ до 2035 предполагает, что добыча нефти и газового конденсата до 2024 года планируется на уровне 555–560 миллионов тонн в год, до 2035 года - 490-555 миллионов.