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2:45   3 Января 2020
Весь мир

Решение Турции отправить войска в Ливию осудили Греция, Израиль и Кипр

Решение Турции отправить войска в Ливию осудили Греция, Израиль и Кипр

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, глава правительства Греции Кириакос Мицотакис, а также президент Кипра Никос Анастасиадис осудили решение Турции направить войска на помощь так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии.

Текст совместного заявления глав государств опубликовал официальный представитель правительства Греции после встречи лидеров трех стран в Афинах в связи с заключения соглашения по газопроводу EastMed.

В заявлении говорится, что решение турецкого парламента является грубым нарушением резолюции СБ ООН № 1970. Согласно нему, эмбарго на поставки оружия в Ливию.

В заявлении Мицотакиса, Нетаньяху и Анастасиадиса говорится, что Турция не должна нарушать резолюцию ООН. Последствия данного безрассудного шага будут пагубными для стабильности и мира во всем регионе.

Турция активно сотрудничает с так называемым ПНС Ливии, которое взаимодействует с террористическими группировками в регионе. Так, боевики получают от Анкары оружие и боеприпасы, а также подкрепление в виде сирийских джихадистов.

Накануне Лига арабских государств (ЛАГ) после экстренного совещания по ситуации в Ливии приняла резолюцию об отказе от любого военного вмешательства.

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Автор: Олег Королев
#турция #ливия #пнс ливии

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