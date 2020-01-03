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2:10   3 Января 2020
Россия

Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Самарской области

Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Самарской области

Два человека погибли при пожаре в квартире двухэтажного дома в городе Чапаевске Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

По информации спасателей, возгорание случилось в квартире многоквартирного двухэтажного дома, расположенного на улице Котовского.

На месте пожара были найдены погибший мужчина и погибшая женщина. Личности погибших устанавливаются, отмечает пресс-служба.

Сообщается, что пожар на площади десять квадратных метров был потушен за 30 минут.

Аналогичный инцидент произошел в четверг утром в Астрахани. Трехэтажный жилой дом на улице Советской загорелся на площади 800 квадратных метров  Жертвами возгорания стали трое человек. Восемь человек были эвакуированы.

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Автор: Олег Королев
#пожар #самарская область

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