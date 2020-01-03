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Двенадцать иракских военных пострадали при ракетном обстреле базы около Багдада

 Несколько ракет взорвались около аэропорта Багдада

Несколько ракет взорвались около аэропорта Багдада
Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Самарской области

Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Самарской области

 Горящий мужчина упал с третьего этажа на прохожую в Петербурге

Горящий мужчина упал с третьего этажа на прохожую в Петербурге
Поклонская призналась, что ей приятнее Зеленский, чем «опухшая физиономия» Порошенко

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 Видео с крушением пассажирского самолета из Алма-Аты в Нур-Султан появилось в сети

Видео с крушением пассажирского самолета из Алма-Аты в Нур-Султан появилось в сети
Двенадцать иракских военных пострадали при ракетном обстреле базы около Багдада

Двенадцать иракских военных пострадали при ракетном обстреле базы около Багдада

 Несколько ракет взорвались около аэропорта Багдада

Несколько ракет взорвались около аэропорта Багдада
1:50   3 Января 2020
Весь мир

Несколько ракет взорвались около аэропорта Багдада

Несколько ракет взорвались около аэропорта Багдада

Несколько ракет взорвались около международного аэропорта столицы Ирака. Об этом сообщает ливанский телеканал «Аль-Маядин».

Сообщается, что в прилегающем к воздушной гавани районе слышны сигналы тревоги.

По данным источника РИА «Новости», в результате ракетных ударов погибли несколько человек.

Обстановка в Багдаде обострилась во вторник после того, как протестующие попытались штурмовать американское посольство в Багдаде. Акции протеста начались сразу после похорон погибших при авиаударах США членов группировки «Катаиб Хезболлах».

Во вторник президент Ирака осудил нападение протестующих и назвал подобные действия атакой на иракский суверенитет.

Накануне США нанесли удары по пяти объектам шиитского движения «Катаиб Хезболлах» в Сирии и Ираке. В Вашингтоне заявили, что атака беспилотников стала ответом на нападение движения на иракскую базу вблизи Киркука, где скончался американский гражданин и четверо военных США.

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Автор: Олег Королев
#ирак #багдад #ракеты

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