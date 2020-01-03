Несколько ракет взорвались около аэропорта Багдада

Несколько ракет взорвались около международного аэропорта столицы Ирака. Об этом сообщает ливанский телеканал «Аль-Маядин».

Сообщается, что в прилегающем к воздушной гавани районе слышны сигналы тревоги.

По данным источника РИА «Новости», в результате ракетных ударов погибли несколько человек.

Обстановка в Багдаде обострилась во вторник после того, как протестующие попытались штурмовать американское посольство в Багдаде. Акции протеста начались сразу после похорон погибших при авиаударах США членов группировки «Катаиб Хезболлах».

Во вторник президент Ирака осудил нападение протестующих и назвал подобные действия атакой на иракский суверенитет.

Накануне США нанесли удары по пяти объектам шиитского движения «Катаиб Хезболлах» в Сирии и Ираке. В Вашингтоне заявили, что атака беспилотников стала ответом на нападение движения на иракскую базу вблизи Киркука, где скончался американский гражданин и четверо военных США.