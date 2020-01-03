Послы Израиля и Польши раскритиковали украинские власти за чествование Бандеры

Послы Израиля и Польши Джоэль Лион и Бартош Цихоцки раскритиковали на Украине чествование памяти деятелей ОУН-УПА*, включая лидера - Степана Бандеры.

Накануне в Киеве около тысячи человек приняли участие в шествии в честь 111-й годовщины рождения Степена Бандеры.

В опубликованном на сайте посольства Польши на Украине заявлении говорится, что дипломаты с «большим беспокойством и печалью» заметили, что представители украинских властей различных уровней до сих отмечают исторические события и их деятелей, которые нужно навсегда осудить.

Послы отмечают, что 1 января горадминистрация Киева на своем здании вывесила баннер с изображением Степана Бандеры. Также Львовский областной совет постановил выделить деньги на чествование памяти «нацистского коллаборанта» Андрея Мельника, а также «антисемитского и антипольского писателя» Ивана Липы и его сына Юрия, который является создателем «теории украинской расы».

Отмечается, что послы Польши и Израиля считают, что чествование людей, которые активно пропагандировали этнические чистки, является оскорблением и приводит к противоположному в процессе примирения народов результату.

*ОУН-УПА - экстремистская организация, запрещенная в России.