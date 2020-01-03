Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Самарской области

Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Самарской области

 Горящий мужчина упал с третьего этажа на прохожую в Петербурге

Горящий мужчина упал с третьего этажа на прохожую в Петербурге
Поклонская призналась, что ей приятнее Зеленский, чем «опухшая физиономия» Порошенко

Поклонская призналась, что ей приятнее Зеленский, чем «опухшая физиономия» Порошенко

 Видео с крушением пассажирского самолета из Алма-Аты в Нур-Султан появилось в сети

Видео с крушением пассажирского самолета из Алма-Аты в Нур-Султан появилось в сети
Двенадцать иракских военных пострадали при ракетном обстреле базы около Багдада

Двенадцать иракских военных пострадали при ракетном обстреле базы около Багдада

 Несколько ракет взорвались около аэропорта Багдада

Несколько ракет взорвались около аэропорта Багдада
Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Самарской области

Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Самарской области

 Горящий мужчина упал с третьего этажа на прохожую в Петербурге

Горящий мужчина упал с третьего этажа на прохожую в Петербурге
Поклонская призналась, что ей приятнее Зеленский, чем «опухшая физиономия» Порошенко

Поклонская призналась, что ей приятнее Зеленский, чем «опухшая физиономия» Порошенко

 Видео с крушением пассажирского самолета из Алма-Аты в Нур-Султан появилось в сети

Видео с крушением пассажирского самолета из Алма-Аты в Нур-Султан появилось в сети
Двенадцать иракских военных пострадали при ракетном обстреле базы около Багдада

Двенадцать иракских военных пострадали при ракетном обстреле базы около Багдада

 Несколько ракет взорвались около аэропорта Багдада

Несколько ракет взорвались около аэропорта Багдада
1:33   3 Января 2020
Весь мир

Послы Израиля и Польши раскритиковали украинские власти за чествование Бандеры

Послы Израиля и Польши раскритиковали украинские власти за чествование Бандеры

Послы Израиля и Польши Джоэль Лион и Бартош Цихоцки раскритиковали на Украине чествование памяти деятелей ОУН-УПА*, включая лидера - Степана Бандеры.

Накануне в Киеве около тысячи человек приняли участие в шествии в честь 111-й годовщины рождения Степена Бандеры.

В опубликованном на сайте посольства Польши на Украине заявлении говорится, что дипломаты с «большим беспокойством и печалью» заметили, что представители украинских властей различных уровней до сих отмечают исторические события и их деятелей, которые нужно навсегда осудить.

Послы отмечают, что 1 января горадминистрация Киева на своем здании вывесила баннер с изображением Степана Бандеры. Также Львовский областной совет постановил выделить деньги на чествование памяти «нацистского коллаборанта» Андрея Мельника, а также «антисемитского и антипольского писателя» Ивана Липы и его сына Юрия, который является создателем «теории украинской расы».

Отмечается, что послы Польши и Израиля считают, что чествование людей, которые активно пропагандировали этнические чистки, является оскорблением и приводит к противоположному в процессе примирения народов результату.

*ОУН-УПА - экстремистская организация, запрещенная в России.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#украина #польша #бандера

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...