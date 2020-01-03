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 Горящий мужчина упал с третьего этажа на прохожую в Петербурге

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 Видео с крушением пассажирского самолета из Алма-Аты в Нур-Султан появилось в сети

Видео с крушением пассажирского самолета из Алма-Аты в Нур-Султан появилось в сети
Двенадцать иракских военных пострадали при ракетном обстреле базы около Багдада

Двенадцать иракских военных пострадали при ракетном обстреле базы около Багдада

 Несколько ракет взорвались около аэропорта Багдада

Несколько ракет взорвались около аэропорта Багдада
0:59   3 Января 2020
Весь мир

Помпео заявил о необходимости защитить в Ираке американское посольство

Помпео заявил о необходимости защитить в Ираке американское посольство

Американский госсекретарь Майк Помпео в телефонном разговоре сообщил спикеру иракского парламента Мухаммаду аль-Хальбуси о необходимости защищать посольство США.

Во вторник протестующие попытались штурмовать главные ворота посольства США в Багдаде. Акция протеста возле американского посольства началась сразу после похорон погибших при ударах беспилотников США членов шиитского объединения «Катаиб Хезболлах». В среду митинг продолжился, во время него американские военные вновь применили слезоточивый газ против демонстрантов.

Помпео поблагодарил аль-Хальбуси за то, что тот осудил нападение, которое госсекретарь США назвал «терактом, совершенным при поддержке Ирана».

В сообщении внешнеполитического ведомства США говорится, что Помпео и аль-Хальбуси согласились в том, что правительство Ирака обязано предотвратить дальнейшие атаки против дипмиссии.

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Автор: Олег Королев
#ирак #посольство сша #помпео

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