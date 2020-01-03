Помпео заявил о необходимости защитить в Ираке американское посольство

Американский госсекретарь Майк Помпео в телефонном разговоре сообщил спикеру иракского парламента Мухаммаду аль-Хальбуси о необходимости защищать посольство США.

Во вторник протестующие попытались штурмовать главные ворота посольства США в Багдаде. Акция протеста возле американского посольства началась сразу после похорон погибших при ударах беспилотников США членов шиитского объединения «Катаиб Хезболлах». В среду митинг продолжился, во время него американские военные вновь применили слезоточивый газ против демонстрантов.

Помпео поблагодарил аль-Хальбуси за то, что тот осудил нападение, которое госсекретарь США назвал «терактом, совершенным при поддержке Ирана».

В сообщении внешнеполитического ведомства США говорится, что Помпео и аль-Хальбуси согласились в том, что правительство Ирака обязано предотвратить дальнейшие атаки против дипмиссии.