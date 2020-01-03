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0:18   3 Января 2020
Весь мир

Трамп собрал в четвертом квартале 2019 года 46 миллионов долларов пожертвований

Трамп собрал в четвертом квартале 2019 года 46 миллионов долларов пожертвований

Кандидаты в президенты США, включая действующего главу Белого дома Дональда Трампа, опубликовали в четверг суммы пожертвований от избирателей за четвертый квартал 2019 года.

Так, республиканец Трамп собрал 46 миллионов долларов, демократ Бернис Сандерс - 34,5 миллиона долларов, лидер опросов среди демократов Джо Байден - около 23 миллионов.

Всего на свое переизбрание Трамп набрал 143 миллиона долларов, 103 из которых не были потрачены. Сборы последних трех месяцев 2019 года оказались для Трампа рекордно высокими на фоне процедуры импичмента.

В заявлении руководителя предвыборного штаба Трампа Брэда Парскейла говорится, что такая сумма свидетельствует о широкой «низовой поддержки» и «блестящем послужном списке».

В свою очередь Сандерс всего собрал 96 миллионов долларов. При этом он отказываться брать пожертвования у корпораций. Среди кандидатов у Сандерса больше всего индивидуальных спонсоров — 1,3 миллиона.

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Автор: Олег Королев
#трамп #сандерс #выборы президента сша

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