Пятнадцать человек погибли при крушении Ан-12 на западе Судана

Самолет Ан-12 «Антонов» потерпел крушение на западе Судана, в результате чего погибли 15 человек, включая трех представителей местного судейского корпуса и еще несколько местных чиновников, сообщает телеканал Al Arabiya.

По данным агентства SANA, среди жертв семь членов экипажа и четверо детей.

Также известно, что среди пассажиров был один сотрудник Всемирной продовольственной организации.

По предварительной информации, воздушное судно потерпело крушение сразу же после вылета из аэропорта города Эль-Генейна. Ан-12 ударился о землю в пяти километрах от аэропорта.