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 Жертвами крушения Ан-12 стали 18 человек, сообщает суданская армия

Жертвами крушения Ан-12 стали 18 человек, сообщает суданская армия
0:06   3 Января 2020
Весь мир

Пятнадцать человек погибли при крушении Ан-12 на западе Судана

Пятнадцать человек погибли при крушении Ан-12 на западе Судана

Самолет Ан-12 «Антонов» потерпел крушение на западе Судана, в результате чего погибли 15 человек, включая трех представителей местного судейского корпуса и еще несколько местных чиновников, сообщает телеканал Al Arabiya.

По данным агентства SANA, среди жертв семь членов экипажа и четверо детей.

Также известно, что среди пассажиров был один сотрудник Всемирной продовольственной организации.

По предварительной информации, воздушное судно потерпело крушение сразу же после вылета из аэропорта города Эль-Генейна. Ан-12 ударился о землю в пяти километрах от аэропорта.

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Автор: Мария Милкевич
#ан-12

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