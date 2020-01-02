ЛНА изгнала из района Абу Салем в Триполи одно из четырех крупнейших бандформирований ПНС

Ливийская национальная армия в новом году продолжает успешно освобождать занятые террористами районы Триполи, углубляясь в центр города и укрепляясь на окраинах, пишет Федеральное агентство новостей.

Сообщается, что за 1 января силы Хафтара захватили район ас-Сидра и взяли под контроль дорогу от Вади ар-Рабиа до района аль-Фарнадж, которая теперь на 90 % контролируется ЛНА.

Также военные почти полностью взяли под контроль район Абу Салим, ранее захваченный одним из четырех крупнейших бандформирований Триполи, возглавляемым наркоторговцем Абдулом Гани, отсидевшим 14 лет в тюрьме. Однако после свержения законного лидера Муаммара Каддафи он встал во главе Военного совета в контролируемом им районе. Абдул Гани похищал подростков, заставляя их воевать на своей стороне. В 2018 году миссия ООН в Ливии обвинила его в насилии против мирных жителей Триполи.

Напомним, что парламент Турции принял решение отправить войска на помощь ПНС Ливии в дополнение к уже находящимся там боевикам, инструкторам, а также вооружению и военной технике.

Тем временем в Ливии по-прежнему продолжается антитеррористическая операция Ливийской национальной армии «Аль-Карама» против вооруженных группировок, захвативший страну.