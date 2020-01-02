Турция обрекает Ливию на бесконечное кровопролитие, вводя в страну войска, считает эксперт

Политолог Юрий Самонкин заявил изданию «ПолитРоссия», что военная помощь Правительству национального согласия Ливии стала для Турции возможностью укрепить свои позиций в регионе.

По мнению эксперта, решение турецкого парламента перебросить в Ливию регулярные войска в дополнение уже присутствующим там подразделениям ЧВК SADAT, спецназу и боевикам из Сирии, обострит ситуацию в стране, которая и так представляет собой крупный очаг терроризма. С помощью армии Анкара сможет затягивать кровопролитие и не давать другим странам вмешаться в происходящее.

Самонкин считает, что Анкара пошла на прямое нарушение резолюции Совбеза ООН чтобы использовать связи с террористами ПНС для создания геополитического плацдарма в Северной Африке и на Ближнем Востоке.

Он напомнил, что в Сирии наибольшую роль в борьбе с терроризмом и восстановление мира внесла Россия, а США утратили лидерские позиции в регионе. Чтобы создать конкуренцию Москве на Ближнем Востоке, Турция будет сдвигаться от Сирии в сторону Ливии — страны, также богатой нефтью.

«На фоне наших успехов и потери лидерства США на Ближнем Востоке Турция понимает, что триполийское «правительство», состоящее из террористов и бандформирований, – это ключ, с помощью которого Анкара намерена закрепиться в регионе», – отметил политолог.

Напомним, после убийства законного лидера Муаммара Каддафи в Ливии воцарился хаос. В Триполи власть при поддержке Запада захватило Правительство национального согласия, сотрудничающее с террористами ИГ*, «Братьями-мусульманами»* и «Аль-Каидой»*.

Ливийская национальная армия под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара с 2014 года пытается освободить страну от террористического правительства путем операции «Аль-Карама».

* Террористические организации, запрещены в РФ.