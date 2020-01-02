Глава Египта созвал Совет нацбезопасности на фоне решения Турции о вторжении в Ливию

Президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси провел встречу с Советом национальной безопасности после объявления парламентом Турции о решении ввести войска в Ливию, сообщает информационный канал в Twitter AlHadath.

Ранее власти Египта осудили действия Анкары, направленные на поддержку так называемого Правительства нацсогласия Ливии.

Египетский МИД подчеркнул, что данное решение нарушает резолюции Совбеза ООН от 2011 года.