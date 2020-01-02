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 Глава Египта созвал Совет нацбезопасности на фоне решения Турции о вторжении в Ливию

Глава Египта созвал Совет нацбезопасности на фоне решения Турции о вторжении в Ливию
22:01   2 Января 2020
Весь мир

Глава Египта созвал Совет нацбезопасности на фоне решения Турции о вторжении в Ливию

Глава Египта созвал Совет нацбезопасности на фоне решения Турции о вторжении в Ливию

Президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси провел встречу с Советом национальной безопасности после объявления парламентом Турции о решении ввести войска в Ливию, сообщает информационный канал в Twitter AlHadath.

Ранее власти Египта осудили действия Анкары, направленные на поддержку так называемого Правительства нацсогласия Ливии.

Египетский МИД подчеркнул, что данное решение нарушает резолюции Совбеза ООН от 2011 года.

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Автор: Мария Милкевич
#турция #египет #ливия

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