Глава Египта созвал Совет нацбезопасности на фоне решения Турции о вторжении в Ливию
Президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси провел встречу с Советом национальной безопасности после объявления парламентом Турции о решении ввести войска в Ливию, сообщает информационный канал в Twitter AlHadath.
Ранее власти Египта осудили действия Анкары, направленные на поддержку так называемого Правительства нацсогласия Ливии.
Египетский МИД подчеркнул, что данное решение нарушает резолюции Совбеза ООН от 2011 года.