Слуцкий заявил, что решение Турции направить войска в Триполи может усугубить ситуацию в Ливии

Отправка турецких войск в Ливию может усугубить ситуацию в стране. Председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по международным делам Леонид Слуцкий признался, что такое решение Турции вызывает у него тревогу.

«Решение парламента Турции у меня лично вызывает тревогу. Направление турецких военных в Ливию по запросу Триполи может усугубить кризис и осложнить ситуацию», – сказал Слуцкий.

Депутат убежден, что в сложившейся ситуации иностранное военное вмешательство это «совсем не лучшее решение».

В четверг парламент Турции принял решение направить турецкие войска в Триполи на помощь террористам так называемого правительства национально согласия (ПНС) Ливии.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал с главарем ПНС Файезом Сарраджем нарушающее международное право соглашение, которое открывает военным кораблям Турции морские границы Ливии.

Игнорируя эмбарго ООН, Турция уже направляла террористам ПНС оружие и боевиков.